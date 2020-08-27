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أدوية مستخدمة لعلاج السارس قد تساعد في مكافحة "كوفيد – 19"

الصحة

أدوية مستخدمة لعلاج السارس قد تساعد في مكافحة
Gettyimages.ru
صورة أرشيفية
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يمكن أن تساعد الأدوية التي تم وضعها لعلاج السارس في مكافحة "كوفيد – 19". توصل إلى هذا الاستنتاج العلماء في معهد "وولتر وأليزا هول" للبحوث العلمية في أستراليا.

 وجاء ذلك في مقال نشرته مجلة The EMBO Journal العلمية.
واكتشف الخبراء أشكالا جديدة من الأدوية  التي يمكن ان تمنع مركب PLpro بصفته إنزيما محوريا لـ SARS-CoV-2 (السارس) من الانتشار.

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من المعلوم أن هذا المركب يتضمنه كل فيروس تاجي. ويلعب دورا محوريا في إصابة الخلايا وتكاثر العامل الممرض داخلها.
وكانت البحوث المختبرية قد أكدت فعالية الأدوية ضد "كوفيد – 19" التي تستهدف السارس أيضا.
واستخدم العلماء السنكروترون ANSTO بغية إدراك كيفية تعامل مركب Plpro مع بروتينات الإنسان كما اكتشفوا أعضاء يحتمل أن تستهدفها أدويتهم وأجروا بعد ذلك اختبارا للمركبات الطبية القادرة على قفل هذا التعامل.
يذكر أن الأدوية القادرة على تعطيل عمل مركب Plpro قد لا تكون مفيدة ضد "كوفيد – 19" فحسب بل وضد فيروسات تاجية أخرى إذا قدر ظهورها في المستقبل.

المصدر: لينتا. رو

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