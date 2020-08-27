تجربة اللقاح الصيني في مدينة بطرسبورغ

أعلن معهد أبحاث الإنفلونزا الذي يحمل اسم ا.سمورودينتسيف في مدينة بطرسبورغ الروسية عن بدء تجربة لقاح صيني ضد عدوى فيروس كورونا منتصف الشهر المقبل.

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صرح بذلك مدير المعهد، دميتري ليوزنوف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، حيث أعلن عن بدء تجربة اللقاح على متطوعين.

وكان اللقاح الصيني قد تم تسجيله بالفعل في الصين للاستخدام المحدود في الجيش. وقال ليوزنوف إن الدراسة ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل، وستقتصر على عدد محدود (500 متطوع)، ثم بعد ذلك سوف تتسع لتشمل 5 آلاف متطوع في جميع أنحاء العالم، بشكل أساسي من كندا والبرازيل والإمارات وروسيا.

وتابع مدير المعهد: "نحن ندعو المتطوعين للمشاركة في التطعيم، ولكن لابد من إدراك أن هناك جوانب معينة هامة تتعلق باللقاح".

المصدر: تاس