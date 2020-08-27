دراسة عسكرية تزعم أن منتجا موجودا في طارد الحشرات قد يقتل فيروس كورونا!

زعمت دراسة جديدة، أبلغت عنها "سكاي نيوز" لأول مرة، أن المنتج الموجود في طارد حشرات أساسي قد يكون المفتاح لحمايتنا من "كوفيد-19".

وأظهر علماء من مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع (DSTL)، أن منتجا يسمى Citriodiol (سيتريوديول)، يمكن أن يقتل الفيروس. ومن المعروف بالفعل أن Citriodiol يقتل أنواعا أخرى من الفيروسات التاجية.

Dstl - the science inside UK defence and security releases a research paper demonstrating the effectiveness of Citriodiol against #coronavirus#COVID19@BritishArmyhttps://t.co/4AFopyLJx8 — Dstl (@dstlmod) August 26, 2020

ويمكن العثور على المنتج المصنوع من زيت شجرة الكينا citriodora، في العديد من المواد الطاردة للحشرات، بما في ذلك Mosi Guard.

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وأجرى DSTL البريطاني، تجربتين لإظهار آثار Citriodiol ضد فيروس كورونا.

وفي التجربة الأولى، قيّم العلماء النشاط المضاد للفيروسات لطارد الحشرات Mosi Guard، عند وضعه مباشرة على الفيروس كقطرة سائلة. وكشفت النتائج أن Mosi Guard يمكن أن يحمي من SARS-CoV-2 إذا اختلط بالفيروس.

وحللت التجربة الثانية تأثيرات Mosi Guard عند تطبيقه على "الجلد الصناعي"، من اللاتكس (لحاء الشجر).

ومرة أخرى، أظهرت النتائج أن Mosi-Guard كان له نشاط مضاد للفيروسات ضد SARS-CoV-2 على جلد اللاتكس.

وفي حين أن سبب هذه التأثيرات ما يزال غير واضح، تأمل DSTL أن تشجع النتائج العلماء الآخرين على النظر في الآثار الوقائية للسيتريوديول.

وعلى الرغم من أن رذاذ البعوض ليس فعالا بما يكفي من تلقاء نفسه، إلا أنه يمكن استخدامه كطبقة حماية إضافية، إلى جانب تقنيات وقائية أخرى مثل ارتداء قناع الوجه وغسل اليدين بانتظام.

ومع ذلك، حذر الخبراء من أن الوقت ما زال مبكرا، ولم يثبت أن المادة الكيميائية تمنع إصابة الناس بفيروس كورونا.

المصدر: ميرور