الباحثون يسجلون أول حالة إصابة بـ"كوفيد-19" مرة أخرى بعد التعافي!

أعلن باحثون يوم الاثنين أن رجلا يبلغ من العمر 33 عاما أصيب بـ "كوفيد-19" بعد تعافيه من المرض في وقت سابق من هذا العام، فيما يُعتقد أنه أول حالة إصابة بالعدوى في العالم.

وأفاد تقرير Japan Times ، بأن باحثين من جامعة هونغ كونغ قالوا لقد أثبتت إصابة الرجل بالفيروس مرة أخرى في المطار، بعد عودته هذا الشهر من رحلة إلى إسبانيا.

وقال الباحثون: "يبدو أن مريضا شابا وصحيا عانى من حالة ثانية من الإصابة بعدوى "كوفيد-19"، والتي شُخّصت بعد 4.5 شهر من العدوى الأولى"، وفقا لـNew York Times.

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وباستخدام تحليل التسلسل، قرر الباحثون أن سلالة الفيروس التي يعاني منها، بدت هي نفسها التي انتشرت في جميع أنحاء أوروبا هذا الصيف.

وقال الدكتور كيلفن كاي وانغ تو، عالم الأحياء الدقيقة السريرية في الجامعة: "تثبت نتائجنا أن إصابته الثانية ناجمة عن فيروس جديد اكتسبه مؤخرا بدلا من بقاء الفيروس لفترات طويلة".

وأبلغ الأطباء سابقا عن حالات عودة مفترضة للعدوى، ولكن هذه الحالة هي الأولى المؤكدة من خلال الاختبارات العلمية.

وقال الباحثون إن الأدلة قد يكون لها آثار مهمة على كيفية فهم الخبراء للأجسام المضادة لفيروس كورونا.

وكتبوا في بيان: "قبل هذا التقرير، يعتقد الكثير أن مرضى "كوفيد-19" المتعافين يتمتعون بمناعة ضد إعادة العدوى، ومع ذلك، هناك دليل على أن بعض المرضى لديهم مستوى أجسام مضادة متضائلة بعد بضعة أشهر"، وفقا لـJapan Times.

المصدر: نيويورك بوست