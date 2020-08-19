مواد غذائية تخفف من آثار الكحول

أعلن علماء جامعتي هلسنكي وشرق فنلندا، أن تناول مواد غذائية غنية بالأحماض الأمينية L-цистеин يمكن أن يساعد على تخفيف آثار الكحول (صداع الكحول).

إقرأ المزيد



وقد تضمنت التجارب التي أجراها الباحثون على مجموعتين من المتطوعين ظهرت عليهم علامات صداع الكحول (الخمًار). تناول أفراد المجموعة الأولى، أقراص حمض L-цистеин الأميني، أما المجموعة الثانية فتناولت دواء وهميا. وتناول المتطوعون خلال ثلاث ساعات، جرعة كحول تعادل 1.5 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم.

وقاس الباحثون نسبة الكحول في هواء زفير المتطوعين وتركيز مستقلبات الكحول في دمائهم. كما طلب منهم في صباح اليوم التالي ملء استمارة تحتوي على أسئلة لتقييم أعراض صداع الكحول.

ويؤكد الباحثون على أنهم "اكتشفوا علاقة ذات دلالة إحصائية بين L-цистеин وانخفاض أعراض صداع الكحول. أي أن L-цистеин خفض الصداع والشعور بالغثيان والاجهاد والقلق".

والمواد الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض L-цистеин الأمينية، هي بيض الدجاج النيئ، وبذور عباد الشمس النيئة والبازلاء الطازجة.

وتشير جامعة هلسنكي، إلى أن هذه أول دراسة في العالم تكتشف قدرة الأحماض الأمينية مثل L-цистеин على تخفيف أعراض صداع الكحول.

المصدر: نوفوستي