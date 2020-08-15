كيف نمنع تورم القدمين صيفا؟

أعلنت الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو، أنه وفقا للإحصائيات الرسمية، يعاني خمس سكان المدن الكبيرة من تورم القدمين في موسم الصيف، ما يسبب الألم وعدم الراحة.





وتوضح الدكتورة الوذمة "التورم"، وتقول هي نتيجة تجمع السوائل الزائدة في الفراغات بين الخلايا. وقد تكون من أعراض أمراض مختلفة مثل الدوالي وأمراض القلب واضطراب في عمل الكلى. وتضاف لها في فصل الصيف أسباب أخرى.

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ويؤدي ارتفاع درجة حرارة الهواء في الصيف إلى زيادة العبء على القلب، ويرتفع مستوى ضغط الدم، وينخفض توتر الأوردة، ما يؤدي إلى توغل السوائل في الفراغ بين الخلايا.

ويلعب نظام الشرب دورا مهما في هذه المسألة، لأن زيادة كمية السوائل ونقصها يمكن أن يسبب الوذمة. لذلك يجب شرب الماء بصورة صحيحة. ففي الجو الحار، من الأفضل الامتناع عن شرب المياه الغازية المحلاة، وعدم الإفراط بتناول الشاي والقهوة، والاكتفاء بشرب الكمية اللازمة من الماء 1.5-2 لتر في اليوم.

وتضيف، كما أن الأحذية ذات الكعب العالي تسبب الوذمة، حتى إذا كانت الحالة الصحية للشخص جيدة جدا. كما أن الوزن الزائد يزيد الثقل على القدمين، ما يسبب تورمها.

وتقول الدكتورة، إذا كان سبب الوذمة "قصور مزمن في أوردة الأطراف السفلى"، فمن الضروري استخدام أدوية منشطة للأوردة، لتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية.

ويفضل أن تحتوي هذه الأدوية في تركيبها على مستخلص العلقة، أو كستناء الحصان (كستناء الجبل، كستنة الهند، القسطل الهندي) واسم الشجرة العلمي Aesculus hippocastanum. وارتداء أحذية مريحة، وطبعا منح القدمين الراحة اللازمة.

المصدر: فيستي. رو