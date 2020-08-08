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اكتشاف فيتامين لتخفيف الدوار

الصحة

اكتشاف فيتامين لتخفيف الدوار
Globallookpress CHROMORANGE / Horst-JÃ�rgen Schu
صورة تعبيرية
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اكتشف علماء كوريا الجنوبية طريقة للتخلص من دوار الوضعية الانتيابي الحميد، الذي ينتشر بين النساء أكثر من الرجال.

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وتفيد مجلة Neurology، بأن العلماء درسوا وحللوا حالة 957 مريضا، يعانون من دوار الوضعية الانتيابي الحميد Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) ويخضعون للعلاج الطبيعي، وقسموهم إلى مجموعتين. كان أفراد المجموعة الأولى يتناولون فيتامين D مع الكالسيوم مرتين في اليوم، وأفراد المجموعة الثانية يتناولون دواء وهميا.
وقد اتضح للباحثين أن معدل الإصابات بالدوار بين أفراد المجموعة الأولى انخفض بنسبة 24%. وهذه وفقا للعلماء نتيجة جيدة جدا، لأنه سابقا كان بالإمكان التأثير في هذا الدوار فقط بالعلاج الطبيعي في المستشفيات.
ويقول الدكتور كيم جي سو، "أظهرت نتائج دراستنا، أن تناول فيتامين D مع الكالسيوم، هو علاج رخيص، مع احتمال ضئيل لظهور آثار جانبية".
ودوار الوضعية الانتيابي الحميد، هو دوار يتكرر، ويظهر مع تغير وضعية الرأس. ويعتبر هذا الدوار الأكثر انتشارا من بين أمراض الجهاز الدهليزي، وتعاني منه النساء أكثر من الرجال.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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