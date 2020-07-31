عارض "غالبا ما نغفله" قد يدل على نقص فيتامين (د) في الجسم!

قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين (د) لأنها قد تحدث دون الشعور بتوعك واضح.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك ضعف العظام أو الكساح أو بعض التشوهات.

ويعد التعب المفرط من أكثر علامات الحالة التي نغفلها، وهو أمر شائع جدا، لذا يمكن أن نعتقد أنه يرجع إلى عدم الحصول على قسط كاف من النوم.

ولكن، إذا كنت تعاني من التعب دون سبب واضح، فقد يكون ناتجا عن نقص فيتامين (د). وقد يتسبب التعب في الإصابة بألم في العضلات، بالإضافة إلى الصداع أو الدوخة.

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وقالت أخصائية التغذية فرانزيسكا سبرتزلر، إن نقص فيتامين (د) شائع جدا. وفي حديثها مع موقع Healthline الطبي، أضافت: "يقدر أن زهاء مليار شخص في جميع أنحاء العالم لديهم مستويات منخفضة من الفيتامين في دمائهم. إن الشعور بالتعب قد تكون له أسباب عديدة، وقد يكون نقص فيتامين (د) أحد هذه الأسباب. ولسوء الحظ، غالبا ما يتم تجاهله كسبب محتمل".

ولكن، لمجرد أنك تشعر بالتعب بشكل منتظم، فهذا لا يعني بالضرورة أن لديك نقص فيتامين (د).

وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الناس يشعرون بالإرهاق، بما في ذلك قضاء ساعات طويلة في العمل، أو ببساطة عدم الحصول على قسط كاف من النوم.

وقد يؤدي الإجهاد أو الصدمة العاطفية أيضا إلى التعب غير المبرر، في حين أن بعض خيارات نمط الحياة قد تساعدك على الشعور بمزيد من النشاط.

وفي الوقت نفسه، تشمل الأعراض الأخرى الأكثر شيوعا لنقص فيتامين (د): آلام العظام وضعف العضلات وتقلبات المزاج.

ويمكن زيادة استهلاك فيتامين (د) عن طريق تناول مكملات منتظمة، أو تناول بعض الأطعمة، بما في ذلك الأسماك الدهنية وصفار البيض.

المصدر: إكسبريس