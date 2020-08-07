نظام غذائي لمن يعاني من آلام المفاصل

كشف الدكتور سيرغي أوبلوجكو، خبير التغذية الروسي، المواد الغذائية التي يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.

إقرأ المزيد



يشير الدكتور، إلى أن هذه المواد هي: فاكهة كيفي الغني بفيتامين C، الشوفان الغني بالمنغنيز، وسمك الماكريل، مصدر أحماض أوميغا-3.

وأضاف موضحا، يكفي أن يتناول الشخص نصف حبة كيوي في اليوم للحصول على كمية فيتامين C اللازمة. لأن هذا الفيتامين يساهم في تكوين النسيج الغضروفي، لذلك هو ضروري لكي تعمل المفاصل والغضاريف بشكل جيد.

والعنصر الآخر الضروري لجسم الإنسان، وبصورة خاصة للذين يعانون من آلام المفاصل، هو عنصر المنغنيز، لأنه يشارك في تكوين ألياف الكولاجين. وللحصول على الكمية اللازمة من هذا العنصر، يكفي تناول طبق صغير من عصيدة الشوفان، لأنه يحتوي على الكمية التي يحتاجها الجسم لمدة يومين، لذلك ليس من الضروري تناول الشوفان كل يوم.

وينصح الأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل بتناول كميات محدودة من سمك الماكريل، لأنه غني بأحماض أوميغا-3، وعدم الإفراط بتناوله، لأنه قد يسبب مشكلات صحية. ويضيف الدكتور، للحصول على كمية أحماض أوميغا-3 اليومية يكفي تناول 30 غراما من سمك الماكريل في اليوم فقط. لذلك ينصح بتقطيع السمكة إلى أجزاء متساوية، وتناول قطعة منها كل يوم.

المصدر: فيستي. رو