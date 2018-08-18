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اكتشاف فائدة غير متوقعة لوجبة الإفطار

الصحة

اكتشاف فائدة غير متوقعة لوجبة الإفطار
Globallookpress digifoodstock.com/CTK
عصيدة شوفان بالحليب
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اكتشف علماء جامعة باث البريطانية أن تناول وجبة الإفطار قبل إجراء التمارين يساعد في حرق الدهون وهضم الطعام بسرعة بعد النشاط البدني.

ويفيد موقع MedicalXpress بأن العلماء أجروا دراسة بمشاركة 12 رجلا يتمتعون بصحة جيدة، كانوا إما يتناولون الطعام صباحا (عصيدة الشوفان بالحليب) أو من دونه، يتدربون لمدة ساعة على دراجة التمرين في القاعة.

وكانت الفترة الفاصلة بين التدريب وتناول الطعام تقدر بساعتين. بعد تناول الطعام، كان يسمح للمشتركين بثلاث ساعات استراحة، ثم يقاس مستوى السكر في دمهم ومادة الغلايكوجين في عضلاتهم.

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وبينت النتائج أن وجبة الإفطار تساعد في زيادة سرعة حرق الدهون المتراكمة على شكل غلايكوجين في العضلات خلال التمارين البدنية. كما لاحظ الباحثون انخفاض مستوى السكر في دمهم، وأن تناول الإفطار قبل النشاط البدني يسرع عملية هضم الطعام الذي يتناوله الشخص بعد النشاط البدني.

ويخطط الباحثون لمواصلة هذه الدراسة لمعرفة فيما إذا كان تناول وجبة الإفطار يؤثر بصورة دائمة على عملية التمثيل الغذائي.

المصدر: لينتا. رو

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