طبيب يتوقع تفشي "كوفيد-19" بعد انتهاء موسم السياحة

لا تستبعد الدكتورة غالينا كوجيفنيكوفا، رئيسة قسم الأمراض المعدية بكلية الطب في الجامعة الروسية للصداقة، تفشي "كوفيد-19" ثانية بعد عودة السياح إلى ديارهم.

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وتشير كوجيفنيكوفا، في حديث لصحيفة "إيزفيستيا"، إلى أن تفشي "كوفيد-19" من جديد قد يحدث في شهر سبتمبر. وذلك بسبب عدم مراعاة القيود والشروط المطلوبة في المنتجعات السياحية، بما فيها المنتجعات الروسية".

وتضيف، لذلك يمكن توقع زيادة في معدل الإصابات بـ "كوفيد-19" لأن معظم السياح سيعودون من إجازاتهم الصيفية إلى بيوتهم. بالطبع لن تكون هذه الزيادة كبيرة، لأن نسبة من السكان قد أصيبت بالمرض وتعافت".

وأشارت الدكتورة، إلى تحسن وتطور تشخيص المرض خلال فترة انتشاره، إضافة إلى أن نظام الرعاية الصحية جاهز تماما لمواجهة هذه التطورات.

وتجدر الإشارة، إلى أن عدد الإصابات المسجلة في روسيا بلغ 856 ألف إصابة، توفي منهم 14207 وتعافى منهم 653 ألفا.

المصدر: نوفوستي