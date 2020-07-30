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بريطانيا قلقة من موجة كورونا ثانية في أوروبا

أخبار العالم

بريطانيا قلقة من موجة كورونا ثانية في أوروبا
Reuters
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الخميس، إنه قلق من حدوث موجة تفش ثانية لفيروس كورونا المستجد في أوروبا.

وأضاف الوزير البريطاني القول، إن حكومة بلاده، لن تتردد في التحرك لإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي، إذا اقضت الضرورة لتبقي البلاد آمنة.

وتابع هانكوك، في مقابلة مع "سكاي نيوز": "أنا قلق من موجة ثانية. أعتقد أن بمقدورنا أن نرصد موجة ثانية تبدأ في أنحاء أوروبا، وعلينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنعها من الوصول إلينا والتعامل معها".

المصدر: رويترز

 

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