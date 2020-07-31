الجراحون الروس يجرون عملية جراحية فريدة للقلب

أجرى الجراحون العسكريون الروس، عملية جراحية نادرة لاستئصال ورم احتل نصف حجم القلب.

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وقال البروفيسور ألكسندر ليشوك، رئيس مركز جراحة القلب والأوعية الدموية في مستشفى فيشنيفسكي العسكري، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "نقل المريض إلى المستشفى لإصابته بالجلطة الدماغية، ولكن بعد إجراء الفحص اللازم، اكتشف الأطباء وجود ورم كبير داخل قلبه، يحتل تقريبا نصفه. هذا الورم كان على شكل هلام وبعض أجزائه انتقلت إلى أوعية أخرى ووصلت إلى الرأس، ما تسبب بحدوث الجلطة الدماغية".

ووفقا له، هذه عملية نادرة جدا، عملية واحدة من بين 10 آلاف عملية تجرى على القلب. وقد تمكن الأطباء خلال هذه العملية من استئصال الأنسجة المصابة واستبدلوها بأنسجة التامور (كيس رقيق الجدران يحيط بالقلب ليعطيه مجالا للتحرك دون التعرض لأذى الاحتكاك.

وأضاف ليشوك، "بدأ القلب ينبض وبدأ المريض يمشي فعلا وعاد دماغه إلى نشاطه تقريبا، وسيعود المريض قريبا إلى مزاولة حياته الطبيعية".

المصدر: نوفوستي