زرع دواء بدل جين وراثي معطوب في جسم طفلة من روسيا

أدخل الدواء الذي يزيد سعره عن 150 مليون روبل (نحو مليوني دولار) في جسم الطقلة البالغة من العمر عامين.

والبنت تدعى أرنيلا برسايفا، من أهالي جمهورية أوسيتيا الشمالية في شمال القوقاز الروسي مصابة بمرض وراثي نادر تطلب استخدام الدواء الباهظ الثمن وجمع التبرعات لشرائه.

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وشكرت أم البنت كل من تبرع من أجل إنقاذ طفلتها، كما شكرت الأطباء في مستشفى "فيلتيشيف" للأطفال الذين استطاعوا إجراء عملية جراحية معقدة.

وشارك في جمع التبرعات الكثير من نجوم كرة القدم الروسية والعالمية والمشاهير من المدونين والموسيقيين في مختلف البلدان.

وآخر من تبرع هو رجل الأعمال في إقليم كراسنودار ورئيس نادي كرة القدم "آلانيا" الروسي فلاديمير غورييف الذي قدم لوالدي البنت مبلغا قدره 54 مليون روبل ( 800 ألف دولار).

المصدر: نوفوستي