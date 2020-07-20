"اختراق فيروس كورونا" .. عقار "سينيرغن" الواعد يقلل خطر الإصابة بـ"كوفيد-19" الشديد!

قالت Synairgen Plc يوم الاثنين إن عقارها ساعد على الحد من مخاطر الحالات الشديدة لدى مرضى "كوفيد-19" في المستشفيات، وفقا لبيانات من تجربة شملت أكثر من 100 شخص في المملكة المتحدة.

وأظهرت التجربة، التي استخدمت الإنترفيرون بيتا، أن المرضى الذين مُنحوا تركيبة "سينيرغن"، لديهم خطر أقل بنسبة 79٪ من الإصابة بأشكال حادة من المرض، مقارنة مع العقار الوهمي.

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وقالت الشركة إن المرضى الذين تلقوا العقار، SNG001، من المرجح أن يتعافوا من "كوفيد-19" بنسبة أكثر من الضعف، مقارنة بأولئك الذين يستخدمون الدواء الوهمي.

وتضاعفت أسهم الشركة 3 مرات تقريبا إلى 97.50 بنسا، من إغلاق يوم الجمعة عند 36.50 بنسا.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة بين المرضى، الذين عولجوا بـ SNG001، بينما توفي 3 أشخاص بعد اختيارهم عشوائيا للعلاج الوهمي.

وأضافت سينيرغن أن مقياس ضيق التنفس انخفض بشكل ملحوظ لدى المرضى، الذين تلقوا العقار.

وقال البروفيسور توم ويلكنسون، أستاذ طب الجهاز التنفسي في جامعة ساوثامبتون ورئيس المحققين: "تؤكد النتائج اعتقادنا بأن الإنترفيرون بيتا، وهو دواء معروف على نطاق واسع تمت الموافقة عليه عن طريق الحقن، لديه إمكانات هائلة كعقار مستنشق ليكون قادرا على استعادة الاستجابة المناعية للرئة، وتعزيز الحماية، وتسريع الشفاء ومواجهة تأثير فيروس SARS-CoV-2".

يذكر أن الإنترفيرون بيتا هو بروتين موجود بشكل طبيعي، ينظم استجابات الجسم المضادة للفيروسات.

المصدر: رويترز