"الصحة العالمية": غير معروف إذا كان المتعافي من كورونا معرض للإصابة مرة أخرى

قالت خبيرة منظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الحماية التي يحصل عليها المتعافي من الإصابة بكورونا كافية، أو أنه يمكن أن يصاب مرة أخرى.

وأضافت فان كيرخوف، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة في جنيف، أن هناك العديد من الدراسات التي تجرى للوقوف على كل ذلك، وعلى طبيعة المدة التي تبقاها الأجسام المضادة اللازمة لمواجهة الفيروس في الجسم.

وأشارت إلى أن الدراسات التي صدرت حول الأجسام المضادة هي دراسات أولية، وهناك حاجة إلى عينات للنظر إليها على مدى أشهر طويلة.

وأوضحت أن فريق المنظمة الذي توجه إلى الصين يقوم بمناقشات حاليا للوقوف على الدراسات التي تم إنجازها وما يجب إنجازه في المرحلة المقبلة، وما يمكن تعلمه من هذه الدراسات حتى الآن.

المصدر: "رويترز"