مادة غذائية تحمي من السرطان

أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، أن البروكلي يساعد في علاج الإمساك، ويحسن عمل الجهاز الهضمي ويحمي الجسم من أمراض السرطان.

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ووفقا لها، يعتبر البروكلي أكثر أنواع الملفوف فائدة للصحة، لأنه يحتوي على فيتامين B9 (حمض الفوليك) حيث تحتوي 100 غرام من البروكلي على 89 ملغم منه. كما يحتوي أيضا على بيتا كاروتين ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

وتشير الخبيرة، إلى أن البروكلي من المواد الغذائية المنخفضة السعرات الحرارية، حيث تعطي100 غرام منه 34 سعرة حرارية فقط. وهذا يسمح بتناوله مع اللحوم والأسماك دون الخوف من زيادة الوزن.

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وتقول، "يحتوي البروكلي على أنواع مختلفة من الألياف الغذائية-السيليلوز والبكتين واللغنين، التي تساعد على التخلص من الإمساك وتحسن عمل الأمعاء وتحميها من الأمراض السرطانية. وعند استخدامه بصورة صحيحة، يساعد على إطالة الشباب والتخلص من الوزن الزائد".

وتنصح فوس، بتناول البروكلي نصف مطبوخ، وتقترح طبخه على البخار لمدة 3-4 دقائق، أو وضعه في ماء مغلي من أجل الحفاظ على فوائده وطعمه. وتقول "يجب بعد أن يغلي الماء، وضع البروكلي فيه لمدة 30-60 ثانية وبعدها رفعه ووضعه في ماء مثلج لمنع استمرار عملية الطهي. هذه الطريقة في تحضير البروكلي تسمح بالحفاظ على فوائده ولونه الأخضر وتجعل مذاقه أفضل".

وتحذر الخبيرة من أن تناول الملفوف العادي والبروكلي والقرنبيط وغيرها من أنواع الملفوف، قد يؤثر سلبا في صحة الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية.

المصدر: نوفوستي