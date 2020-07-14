دراسة.. مواد غذائية يعتقد أنها تحمي من "كوفيد-19"

أعلن علماء جامعة مونبيليه الفرنسية، أن مخلل الملفوف وبعض منتجات الألبان المخمرة، قد تساعد على الوقاية من الفيروس التاجي.



وتفيد The Sun، بأن الباحثين درسوا مختلف أنواع الملفوف الرائجة على نطاق واسع في بلدان مختلفة سجلت فيها أدنى نسبة إصابات ووفيات بمرض "كوفيد-19"، ومن ضمن هذه الدول كوريا الجنوبية وألمانيا، حيث يتضمن النظام الغذائي لسكان البلدين مخلل الملفوف في ألمانيا والكمتشي ( عبارة عن طعام تقليدي مخلل يحفظ في مكان دافئ. يمكن أكله كمقبلات أو كطبق مع الأرز) في كوريا الجنوبية. هذه المواد تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من مسببات الأمراض وتخفض خطر الإصابة بالنوع الشديد من "كوفيد-19".

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وقد لاحظ الخبراء، أن انخفاض معدل الوفيات بسبب "كوفيد-19" في تركيا وبلغاريا واليونان، مرتبط باستهلاك سكانها لمنتجات الألبان المخمرة، التي تحتوي أيضا على مضادات الأكسدة.

ويقول البروفيسور جان بوسكيه، رئيس فريق البحث، "يمكن أن تؤثر التغذية في الاستجابة المناعية ضد الفيروس التاجي، لذلك بدأت أتناول الملفوف النيء ثلاث مرات في الأسبوع، ومخلل الملفوف مرة واحدة في الأسبوع، وأحبذ في وجبة الفطور تناول منتجات الألبان المخمرة والخضروات المخللة.

المصدر: نوفوستي