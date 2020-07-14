"كوفيد-19" قد يسبب أمراض القلب

أعلن علماء جامعة إدنبرة البريطانية، أن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يكون له تأثير سلبي في القلب ويسبب تغيرات في عمله.





وتفيد مجلة European Heart Journal، بأن علماء الجامعة درسوا تخطيط صدى القلب لـ 1261 مريضا مصابا بـ "كوفيد-19" من 69 دولة، واكتشفوا وجود تغيرات في عمل القلب لدى 55% من المرضى، وكذلك خلل وظيفي حاد لدى واحد من كل سبعة منهم.

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ويشير الباحثون، إلى أن 901 من المرضى لم تكن لديهم اي مشكلات صحية في القلب قبل الإصابة بـ "كوفيد-19". وقد اكتشف الباحثون لدى 46% منهم تغيرات مرضية، ولدى 13% منهم اختلالا وظيفيا خطيرا في القلب.

ويقول البروفيسور مارك دويك، رئيس الفريق العلمي، "مرض كوفيد-19 هو مرض معقد ومتعدد النظم، لذلك يمكن أن يكون له تأثير شديد في أجزاء مختلفة من الجسم، بما فيها القلب. وقد أظهرت نتائج دراستنا، أن تخطيط صدى القلب مهم لأنه ساعد على علاج المرضى الذين خضعوا له بصورة أفضل".

وأشار البروفيسور، إلى أن قدرة عدوى الفيروسات التنفسية، في إصابة القلب كانت معرفة سابقا، ولكن العلماء فوجئوا عندما علموا أن نسبة عالية من المصابين بـ "كوفيد-19" يعانون من خلل في عمل القلب.

المصدر: نوفوستي