أعراض "كوفيد-19" يمكن أن تظهر قبل السعال والحمى

تعمل المؤسسات الصحية على التذكير باستمرار بأعراض فيروس كورونا، والتي تشمل في الغالب السعال الجديد المستمر والحمى، وفقدان حاستي التذوق والشم، التي انضمت إلى قائمة الأعراض مؤخرا.

لكن بحثا جديدا أظهر أن ما يقرب من نصف المرضى في المستشفى يعانون من مجموعة مختلفة من الأعراض تسبق الأعراض الأكثر شيوعا.

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وتوصلت الدراسة الحديثة إلى أن فيروس كورونا قد يبدأ بمشكلات عصبية. وقال الباحثون إن الصداع، والدوخة، والسكتات الدماغية، والضعف، وانخفاض اليقظة أو الأعراض العصبية الأخرى يمكن أن تظهر قبل الأعراض الأكثر شيوعا لـ"كوفيد-19".

وتوضح النتائج، التي نشرت في مجلة ح Annals of Neurology، أن الفيروس أكثر بكثير من مجرد عدوى تنفسية، بل إنه يشكل "تهديدا عالميا" للجهاز العصبي بأكمله.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي إيغور كورالنيك، أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ: "من المهم أن يدرك عامة الناس والأطباء ذلك، لأن عدوى SARS-COV-2 قد تظهر مع أعراض عصبية في البداية، قبل أن تحدث أي حمى أو سعال أو مشاكل في الجهاز التنفسي".

وكجزء من الدراسة، نظر فريق كورالنيك في حالة 19 مريضا مصابا بـ"كوفيد-19" تم إدخالهم إلى المستشفى لمعرفة عدد مرات ظهور المضاعفات العصبية.

وقال كورالنيك: "هذا الفهم أساسي لتوجيه الدواء والعلاج السريري المناسب".

وأضاف أن الفيروس يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي بأكمله، الذي يشمل الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب والعضلات.

ويمكن أن يؤثر "كوفيد-19" أيضا على الرئتين والقلب والكلى والدماغ. وأيضا، يمكن أن يسبب رد فعل الجهاز المناعي للفيروس التهابا يمكن أن يضر الدماغ والأعصاب.

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وفي هذه المرحلة، لا يُعرف الكثير عن التأثيرات طويلة المدى للفيروس، لكن الباحثين أمّنوا متابعة المرضى الذين يعانون من مشاكل عصبية لمعرفة كيف يتأثرون بمرور الوقت.

كما وجدت دراسات أخرى الآثار المعرفية للفيروس.

وهنا قائمة منظمة الصحة العالمية (WHO) لأعراض فيروس كورونا الأكثر شيوعا:

- حمى

- سعال جاف

- التعب

- أوجاع والآم في الجسم

- التهاب الحلق

- إسهال

- التهاب الملتحمة

- صداع الرأس

- فقدان التذوق أو الرائحة

- طفح جلدي، أو تغير لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين

وتشمل الأعراض الخطيرة ما يلي:

- صعوبة في التنفس أو ضيق في التنفس

- ألم أو ضغط في الصدر

- فقدان الكلام أو الحركة

المصدر: إكسبرس