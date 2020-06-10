دواء Levilimab الروسي يفيد في مكافحة "كوفيد-19"

أعلن دميتري موروزوف، مدير عام شركة التكنولوجيا الحيوية "BIOCAD" الروسية، أن عقار Levilimab ، الذي ابتكره خبراء الشركة يفيد في مكافحة "كوفيد-19".





وأشار موروزوف، إلى أن دواء ليفيليماب، يخضع منذ أكثر من 2.5 سنة للاختبارات، وكان في بداية الأمر مخصصا لعلاج التهاب المفاصل الروماتيدي. ولكن خلال الاختبارات حقنه الأطباء في جسم إنسان قبل أن يصاب بحالة معقدة من المناعة الذاتية.

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واضاف، خلال الدراسة والاختبارات لم تظهر لهذا الدواء أعراض جانبية. لذلك يمكن استخدامه حتى عندما تكون حالة المريض حرجة، لأنه يسمح بوقف عاصفة السيتوكين، وقد تم بفضله إنقاذ حياة سبعة مرضى.

وأعلن موروزوف، أن العقار Levilimab ليس نظيرا لدواء أجنبي، بل هو جزيئة أصيلة ، ابتكرت في الشركة دون النظر إلى ما يقوم به الزملاء الأجانب. بالطبع مبدأ عمل الأدوية متشابه، ولكن في النسخة التي ابتكرها خبراء الشركة، توجد تغييرات هيكلية أدخلت خصيصًا، وهذه التغيرات تقلل مما يسمى بالتأثير السام للأجسام المضادة. وقد تمكن العلماء من تحديث الجزيء ما سمح بتقليل الآثار الجانبية المحتملة.

وقد أعرب الخبير أنه في غضون أسابيع قليلة ستستلم المستشفيات هذا الدواء، ليس للاختبارات السريرية، بل كعلاج فعال في مكافحة "كوفيد-19".

المصدر: فيستي. رو