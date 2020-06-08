روسيا والصين تعملان سوية لابتكار لقاحات مضادة لـ "كوفيد-19"

تعتبر الصين، روسيا شريكا استراتيجيا في مكافحة جائحة "كوفيد-19"، ويخطط البلدان لابتكار وإنتاج لقاحات مضادة لهذا الفيروس.

إقرأ المزيد

وقد أعلن ما تشاوشيو، نائب وزير خارجية الصين، خلال عرضه "الكتاب الأبيض، إجراءات الصين" أن موسكو وبكين بهذه الطريقة ستسهمان في مكافحة هذا المرض الجديد.

ووفقا لوانغ تشي غانغ، وزير العلوم والتكنولوجيا في الصين ، بدأ بكين فعلا اختبار العديد من اللقاحات، وتعتزم الحكومة الصينية جعل اللقاح المضاد لـ "كوفيد-19" في متناول جميع الدول. بحسب "تاس".

ويشير "كتاب مكافحة كوفيد-19: إجراءات الصين" إلى أن كلفة علاج مريض واحد من "كوفيد-19" تعادل 3.2 ألف دولار، والحالات الحادة تصل كلفة علاجها إلى 21.2 ألف دولار، وجميع هذه التكاليف تتحملها الحكومة.

وقد بلغت الأموال التي خصصتها الحكومة الصينية لمكافحة "كوفيد-19" حتى نهاية شهر مايو المنصرم 22.9 مليار دولار.

المصدر: فيستي. رو