مواد غذائية لا ينصح بتناولها قبل النوم

توصل علماء التغذية الإسبان إلى استنتاج يفيد بأن الأجبان والنبيذ والشوكولاتة الداكنة والملفوف والقهوة والمشروبات الغازية قد تؤثر سلبا على جودة النوم، عند تناولها في فترة المساء.





وتفيد صحيفة La Vanguardia، بأنه وفقا لرأي الخبراء، تناول الطعام قبل النوم مباشرة، يمكن أن يسبب اضطراب النوم وانخفاض مدة النوم العميق.

ويشير خبراء التغذية، إلى أن هناك علاقة سببية بين السمنة وقصر فترة النوم، فبحسب القاعدة تؤدي قلة النوم إلى استهلاك سعرات حرارية أكثر خلال اليوم.

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وقد أدرج الخبراء في قائمتهم المواد الغذائية الأكثر ضررا عند تناولها في وجبة العشاء- البروكلي، الملفوف والقرنبيط، الخضروات من الفصيلة الصليبية، التي على الرغم من احتوائها على الفيتامينات المفيدة، إلا أنها تحتوي على ألياف غذائية غير ذائبة يتطلب هضمها وقتا طويلا ويمنع النوم العميق..

ويضيف خبراء التغذية الإسبان، أنه بعد الساعة الثامنة مساء، من الأفضل عدم تناول لحم الديك الرومي والدجاج لأن الجسم يحتاج إلى فترة طويلة وطاقة كبيرة لهضمها. والأفضل تناول الأسماك وخاصة سمك السلمون.

ويشير الخبراء، إلى أن بعض أنواع الأجبان تحتوي على حمض الثيامين الأميني، الذي يحفز إنتاج هرمون نورأدرينالين، المسؤول عن اليقظة، ما يمنع النوم. كما لا ينصح الخبراء بتناول الشوكولاتة الداكنة والقهوة لأنها تحتوي على الكافيين الذي يبقى في الجسم 8-14 ساعة، ويمنع الجسم من استعادة حالته الطبيعية.

وأيضا يسبب تناول الأطعمة الحادة في المساء مشكلات في النوم، والحلويات والمشروبات الكحولية، حيث أن النبيذ بنوعيه الأبيض والأحمر يساعد على النوم بسرعة ولكنه يمنع الوصول غلى مرحلة النوم العميق.

المصدر: نوفوستي