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مواد غذائية تساعد على تخفيض الوزن

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مواد غذائية تساعد على تخفيض الوزن
Globallookpress Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com
صورة تعبيرية
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نشرت الدكتورة يلينا كالين، خبيرة التغذية الروسية، قائمة بالمواد الغذائية التي يساعد تناولها في الغداء والعشاء على تخفيض الوزن.

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وتشير الخبيرة، إلى أنه من الضروري تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع. لأن هذا مع التغذية المتوازنة يساعد على التخلص من الوزن الزائد والحصول على الرشاقة المطلوبة.

وتنصح الخبيرة بتناول الأسماك والدواجن واللحوم والخضروات والفواكه الطازجة والمجففة والمكسرات والكربوهيدرات المعقدة في النهار. لأن الأسماك تزود الجسم بأحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة، التي تحسن حالة الجلد والشعر، وكذلك عملية التمثيل الغذائي. وأما اللحوم فتحسن وظائف الدماغ، وتزود الجسم بالعناصر والفيتامينات الضروريةـ ويمكن تناول المعكرونة المصنوعة من أنواع القمح القاسية معها.
وأما في المساء، فإن أفضل طعام لراحة المعدة هو السمك غير الدهني والدواجن واللحوم والخضروات الطازجة والمطبوخة. ويمكن أيضا تناول منتجات الألبان والبيض.

المصدر: نوفوستي

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