"ألم خفي" في منطقة من الجسم قد يدل على نقص فيتامين B12

تشمل أعراض نقص فيتامين B12: التعب وصعوبة التنفس وألما بالوخز على اللسان. وقد نكون عرضة لنقص الفيتامين وينبغي التفكير في إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بـ B12 إلى نظامنا الغذائي.

ويعد فيتامين B12عنصرا حاسما لصحة الجسم، حيث أنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. ويمكن أن تتطور علامات نقص الفيتامين ببطء شديد، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

وينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أعراض لم يتم تشخيصها، أن يأخذوا في الاعتبار أنهم قد يعانون من نقص فيتامين B12 ، وفقا لـ Thyroid Patient Advocacy.

إقرأ المزيد

وتبين أن إحدى العلامات التحذيرية الأكثر غرابة لنقص B12 هو تطور وخز على طول الفخذين. وقد يظهر الوخز أيضا في الوركين، ويميل إلى التحرك لأسفل الساقين.

ومع تطور الوخز وتحركه عبر الفخذين، يمكن أن يصبح الألم شديدا. وإذا لاحظت ألما بالوخز في الجزء الخلفي من ساقيك، يجب أن تفكر في زيارة الطبيب.

وقالت Thyroid Patient Advocacy: "أحيانا لا يتم تشخيص نقص فيتامين B12، حتى تصبح الأعراض معتدلة إلى شديدة. يمكن أن يتطور الوخز على طول أحد الفخذين أو كليهما، إلى ألم حاد إذا لم يُعالج".

وفي هذه الأثناء، قد تكون أيضا عرضة لخطر الإصابة بحالة نقص الفيتامين، إذا ظهرت بقع بيضاء غير مفسرة على الجزء الخارجي من بشرتك.

وتميل هذه البقع إلى الظهور على الجزء الخارجي من الساعد، وتميل إلى أن تصبح أكثر بياضا لمدة أطول.

وقالت الجمعية الخيرية إن بعض المرضى يصابون أيضا بقروح في زوايا أفواههم.

الجدير بالذكر أن أفضل مصادر فيتامين B12، تشمل لحوم البقر والبيض والسلمون.

المصدر: إكسبريس