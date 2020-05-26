معهد أمريكي يقيم فعالية دواء "ريمديسيفير" في علاج "كوفيد-19"

أعلن علماء المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أن عقار ريمديسيفيرالمضاد للفيروسات أظهر فعالية في علاج المرضى المصابين بـ "كوفيد-19".



ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين أجروا تجربة بمشاركة أكثر من ألف مريض مصاب بـ "كوفيد-19"، قسموهم إلى مجموعتين. خلال عشرة أيام، حقن أفراد المجموعة الأولى بالعقار ريمديسيفير في الوريد ، وحقن أفراد المجموعة الثانية بمستحضر وهمي.

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اتضح للباحثين بعد نهاية التجربة، أن نسبة الوفيات بين أفراد المجموعة الأولى كان قرابة 7%، في حين بين أفراد المجموعة الثانية بلغ حوالي 12%. وأن المضاعفات حصلت لدى 114 مريضا من مجموع 541 في المجموعة الأولى، ولدى 141 مريضا من مجموع 522 في المجموعة الثانية.

وإضافة لهذا، بينت نتائج التجربة، أن دواء ريمديسيفير، قلص فترة الشفاء من "كوفيد-19" في المتوسط أربعة أيام.

ويؤكد العلماء، على أن العمل الذي قاموا به، ليس سوى محاولة أولية. لذلك من أجل التوصل إلى استنتاجات نهائية، لا بد من إجراء دراسات إضافية، لأن النتائج التي حصلوا عليها هي بعض الشيء دون عتبة الموثوقية الإحصائية.

المصدر: نوفوستي