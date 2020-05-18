نصائح مهمة حول فيتامين د قد تكون مفتاحا للتغلب على"كوفيد ــ 19"

يعرف فيتامين د (D) بفيتامين الشمس كونه يُصنع من جلدنا استجابة لأشعة الشمس، ويلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على صحتنا الجيدة، وهو أمر مهم للغاية خلال مواجهة جائحة كورونا.

إقرأ المزيد

ولا يدعم هذا الفيتامين المهم جهاز المناعة لدينا فقط، حتى نتمكن من محاربة الفيروسات بسهولة أكبر، بل إنه مهم للحفاظ على صحة العظام، وله دور في الوقاية من سرطان الثدي والأمعاء وداء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والتهاب المفاصل والخرف.

وتشير بعض التقارير الأخيرة إلى أن نقص فيتامين د قد يجعل أعراض "كوفيد ــ 19" أسوأ، ما يدفعنا إلى تعزيز مدخراتنا من الفيتامين، حيث يمكن أن يحدث فرقا كبيرا إذا حدث أمر صحي سيء.

-كيف نحصل عليه؟

الخروج:

يوجد فيتامين د بشكل طبيعي في عدد قليل من الأطعمة، مثل الأسماك الزيتية والبيض والفطر، ولكن من الصعب الحصول على الكمية الموصى بها من الطعام وحده.

وتقول أخصائية التغذية الدكتورة مارلين غلينفيل: "لا يتوقع جسمك الحصول على الكثير من فيتامين د من الطعام، لأنه مصنوع من خلال تعرض الجلد لأشعة الشمس".

-كيفية تعزيز مستويات الفيتامين لديك؟

قد يستمر البقاء في المنزل وقتا أطول بسبب جائحة كورونا، ولكن يمكننا الاستفادة القصوى من وقت التمرين غير المحدود في الهواء الطلق. يجب قضاء ما بين 10-15 دقيقة كل يوم مع تعريض وجهك ورقبتك وساقيك وذراعيك للشمس دون استخدام واقي الشمس لأنه يمنع الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج فيتامين د.

ومن الضروري تجنب القيام بذلك في منتصف النهار للتأكد من أنك لا تحترق، وإذا كنت تقضي وقتا أطول من 15 دقيقة، فيجب وضع كريم واق من الشمس.

إقرأ المزيد

حقق أقصى استفادة من الضوء عندما تكون في الداخل:

افتح نافذة يصلها ضوء الشمس المباشر وانغمس في الشمس بهذه الطريقة، وتأكد من فتح النافذة، لأن الأشعة لا يمكنها اختراق الجلد من خلال الزجاج.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، مثل:

● الأسماك الزيتية: 100 غرام من سمك السلمون يحتوي على 284 وحدة دولية من فيتامين د،

● الفطر: فطر شيتاكي يحتوي على 18 وحدة دولية لكل 100 غرام. ومن المثير للاهتمام أن الفطر ينتج المزيد من فيتامين د عندما يتعرض جلد البشر لأشعة الشمس، لذا يجدر ترك الفطر في ضوء الشمس المباشر.

● البيض: يحتوي صفار البيض على نحو 20 وحدة دولية من فيتامين د.

● الحبوب وحليب النبات المدعم بفيتامين د: يحتوي الشوفان على 154 وحدة دولية لكل عبوة، وحليب اللوز يحتوي على 30 وحدة دولية لكل 100 مل.

المكملات:

غالبا ما تكون أسهل الطرق وأكثرها أمانا للحصول على ما يكفي من فيتامين د عن طريق المكمل. وتقول الدكتورة غلينفيل:"عند اختيار مكمل فيتامين د، اختر واحدا حيث يكون شكل فيتامين د هو D3 (كوليكالسيفيرول)، وليس D2 (إرغوكالسيفيرول)، لأن D3 أكثر فعالية بنسبة 87% في رفع مستويات فيتامين د والحفاظ عليها".

المصدر: ميرور