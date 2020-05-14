آلام في مناطق محددة من الجسم قد تكون علامة تحذيرية على نقص فيتامين D

يصنع الجسم فيتامين D من الكوليسترول عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس. ويعد نقص هذا الفيتامين شائعا جدا فهناك ما يقارب مليار شخص حول العالم لديهم مستويات منخفضة منه في دمائهم.

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ولهذا، فإنه من الضروري معرفة أعراض نقص فيتامين الشمس، وقالت إميلي رولاسون، أخصائية التغذية في مركز Holland & Barrett: "لا يمكن لفيتامين D في الغالب أن يسبب أي أعراض مرئية، لذا فمن الضروري ضمان الحصول على ما يكفي منه. ويمكن أن تكون بعض الأعراض مثل التعب، والضعف، وأوجاع العضلات أو التهيج بالإضافة إلى تشوهات العظام أو الكساح من أعراض نقص فيتامين D" .

وأضافت: "من الآثار الجانبية الأخرى لنقص فيتامين D انخفاض المزاج. وتشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالة مزاجية منخفضة ونقص فيتامين D قد يحسنون الحالة المزاجية لديهم بتحسين مستويات فيتامين D".

وقالت أخصائية التغذية المشهورة غابرييلا بيكوك، إنه مع صدور التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العامة في إنجلترا، يمكن أن يتجه الجميع نحو تناول مكملات فيتامين D اليومية طوال فصلي الربيع والصيف مع استمرار الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا، "وليس من المستغرب أن ترتفع شعبية فيتامين D" في هذه الفترة.

وأضافت: "من المهم الحفاظ على مستويات فيتامين D الصحية كما هو مطلوب في الجسم من أجل صحتنا الجسدية والعقلية. تساهم مستويات فيتامين D الطبيعية/الصحية في الأداء الطبيعي للجهاز المناعي، لذا، قد يعني النقص أن نظام مناعتنا لا يعمل على النحو الأمثل لحمايتنا".

وتابعت: "يساعد فيتامين D على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في أجسامنا، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات وقوتها".

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- لماذا يؤثر نقص فيتامين D على المفاصل والعضلات؟

فيتامين D مهم للعظام ووظيفة العضلات وقد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات. ونتيجة لذلك، يعتقد الكثير من الناس أن فيتامين D يلعب دورا حيويا في المساعدة على تخفيف آلام المفاصل، خاصة عندما يكون الالتهاب هو السبب.

وقد يكون هذا السبب في التوصية بفيتامين D للمساعدة في تقليل المخاطر المرتبطة بـ COVID-19، حيث تم الإبلاغ عن أن العديد من المرضى يعانون من مشكلات التهابية وآلام في العضلات.

وتربط بعض الأبحاث نقص فيتامين D بالتهاب المفاصل الروماتيزمي، وهو حالة التهابية مزمنة تؤثر على المفاصل.

وفي دراسة مع المعاهد الوطنية للصحة بالمكتبة الوطنية الأمريكية للطب، تم التحقيق في فيتامين D والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وأشارت الدراسة إلى أن "نقص فيتامين D متورط في الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل داء السكري من النوع الأول والتصلب المتعدد.

المصدر: إكسبرس