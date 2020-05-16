كشفت عنه تونس منذ أكثر من شهر.. فيروس كورونا قد يتسبب بتخثر الدم داخل الأوعية الدموية

يواصل العلماء والباحثون يوما بعد يوم كشف أسرار فيروس كورونا المستجد الذي أصاب الملايين وأودى بحياة أكثر من 300 ألف شخص.

وأشار الباحثون والعلماء إلى أن فيروس كورونا المستجد لا يزال يخفي الكثير من الأسرار، فالمعلومات الجديدة التي يتم التوصل إليها تكشف أن أعراضه لا تطال الجهاز التنفسي فحسب وإنما تمتد لأبعد من ذلك، إلى أعضاء أخرى وقد يتسبب بجلطة دموية.

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هذا، وأفاد موقع "إن تي في" الألماني بأنه تبين مؤخرا أن هذا الوباء العدائي قد يتسبب بتخثر الدم داخل الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية.

واستحضر موقع "فوربس" الأمريكي مثال نجم برودواي الكندي نيك كورديرا البالغ من العمر (41) عاما الذي عانى في وحدة العناية المركزة من أعراض شديدة للفيروس فقد أصيب بالحمى واضطر الأطباء لوضع جهاز التنفس الصناعي، كما عانى من مضاعفات تخثرية تتعلق بإصابته بـ"كوفيد-19" الأمر الذي استدعى الأطباء إلى بتر ساقه اليمنى، مما يسلط الضوء على مخاطر التخثر الكبيرة المرتبطة بالفيروس، علما أن الأبحاث أثبتت أن مخاطر التجلط المرتبطة بفيروس كورونا المستجد باتت أكثر وضوحا وأن العديد من المرضى الذين يعانون من أعراض تشبه السكتة الدماغية، بما في ذلك الضعف أو صعوبة التحدث أو الدوخة أو التنميل.

إلى ذلك، صرح البروفيسور المتخصص في جراحة القلب، عمر لطوف، يعمل بمستشفى ماونت سيناي في نيويورك، أن الأطباء وقعوا في خطأ كارثي أثناء علاج مرضى فيروس كورونا خلال الأسابيع الماضية.

ويوضح أن التعامل مع الفيروس وأعراضه في الأسابيع الستة الماضية كان على أساس أنه أشبه بالالتهاب الرئوي، يؤخذ له أدوية مضادة للفيروسات، بينما المشكلة الحقيقة هي تخثر الدم.

وبين أن الفيروس يسبب تخثر الدم بمهاجمة الدورة الدموية، وأن "كوفيد 19" يضرب الأوعية الدموية وليس القصبات الهوائية والرئتين كما يعتقد معظم الناس، وهذا ما يفسر كيف وصل كورونا للقلب والكلى والأمعاء والدماغ، وليس فقط الرئتين.

جدير بالذكر أن وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، قد صرح بأن بعض وفيات فيروس كورونا المستجد لا تظهر عليها علامات الإصابة بالفيروس أبدا.

وأكد الوزير خلال لقاء مع قناة "التاسعة" التونسية المحلية في 8 أبريل، أن عددا من الوفيات لم تظهر عليها أعراض ارتفاع درجات الحرارة والعطس وإنما يباغتهم الموت فجأة، مضيفا أنهم لاحظوا وجود حالات وفيات بصفة فجائية تبين أنها مصابة بالفيورس وأنه من الممكن أن يتسبب في تخثر الدم ينتج عنه انسداد في الأوعية الدموية الذي يتسبب في الوفاة.

المصدر: RT + مواقع إخبارية