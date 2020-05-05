علامات عند المشي تشير إلى أن الشخص سيصاب بالشكل الأكثر حدة من COVID-19

تشهد التقارير التي تتحدث عن أعراض فيروس كورونا تزايدا كبيرا بشكل يومي، ويتزامن ذلك مع قلق الكثيرين بشأن احتمال معاناتهم من عواقب مميتة نتيجة لأعراضهم.

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ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها هي السعال المستمر وارتفاع درجات الحرارة، لكن التقارير المتزايدة، سلطت الضوء أيضا على عدد من الأعراض الإضافية في أجراء الجسم لا يمكنك أن تربطها بوضوح بعدوى الجهاز التنفسي.

ويبدو أن COVID-19 يؤثر على وظائف الدماغ لدى بعض الأشخاص، وفقا لدراسة نشرت في مجلة JAMA.

ووجدت الدراسة، التي تستند إلى مرضى COVID-19 في مدينة ووهان الصينية، أن الفيروس يؤذي الدماغ والجهاز العصبي لدى نصف المرضى المصابين بعدوى شديدة.

وأشارت الدراسة إلى أن الأعراض المرتبطة بالدماغ تظهر في أشكال مختلفة بما في ذلك علامات عند المشي، مثل التعثر والترنح.

وما هو أكثر من ذلك، تشير الدراسة إلى أن هذه الأعراض يمكن أن تعكس المرضى المعرضين لخطر أعلى للفيروس.

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ولجمع هذه النتائج، قام طبيب الأعصاب بو هو من جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا وزملاؤه، بتحليل 214 مريضا باستخدام COVID-19 من ووهان، المدينة التي ظهر فيها الوباء، بين منتصف يناير ومنتصف فبراير.

وقام الخبراء بتصنيف الأعراض العصبية إلى ثلاث فئات، كان أولها أعراض الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الدوخة والصداع وضعف الوعي والأمراض الوعائية الدماغية الحادة والترنح والنوبات.

وتتضمن الفئة الثانية أعراض الجهاز العصبي المحيطي، المتمثلة في ضعف الذوق، ضعف الرائحة، ضعف البصر وآلام الأعصاب، أما الفئة الثالثة فتشمل أعراض إصابة العضلات الهيكلية.

المصدر: إكسبرس