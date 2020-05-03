أمريكا تسابق الوقت لتطوير 14 نوعا من اللقاحات ضد كورونا

نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" التلفزيونية، عن مصدر في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 14 نوعا على الأقل من اللقاحات ضد فيروس كورونا قيد التطوير، كجزء من مشروع السرعة الفائقة.

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وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق نقلاً عن مصادر، أن البيت الأبيض يخطط لإطلاق مشروع "سرعة الصوت" بهدف تقليص الوقت اللازم لإنشاء لقاح ضد فيروسات كورونا والحصول على 100 مليون جرعة من هذا اللقاح قبل نهاية العام.

يشار إلى أنه قبل بضعة أسابيع تم تخفيض عدد اللقاحات التي يتم تطويرها من 93 إلى 14 من أجل اختصار الوقت والجهد.

وخلال الأسبوعين المقبلين يجب إجراء اختبارات إضافية عليها، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تجتاز من ستة إلى ثمانية أنواع من هذه اللقاحات المراحل اللاحقة من التجارب السريرية.

وأعلن مسؤول الإدارة الرئاسية أن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء ثلاثة أو أربعة أنواع من اللقاحات التي يمكن استخدامها العام المقبل، لكنه أشار مع ذلك، إلى أنه لا يستطيع أن يكون متأكدا بنسبة 100% من هذا ، مع أنه رجح أن يكون "نجاح واحد أو أكثر من هذه اللقاحات أمرا واردا تماما".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء أمس السبت، حاجز 67 ألف حالة، في تفوق كبير من حيث هذا المؤشر على أي دولة أخرى في العالم.

وسجلت في الولايات المتحدة، حتى مساء السبت، 1154760 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 67075 وفاة (5.8%) و170181 حالة شفاء (14.7%).

وتشير إحصائيات مراكز مكافحة الأمراض والجهات الطبية المعنية إلى ارتفاع حصيلة الوفيات على أساس يومي بـ1322 حالة وزيادة الإصابات بـ23640 حالة.

المصدر: نوفوستي