دواء محتمل لعلاج أحد أنواع COVID-19

يعتقد فريق علماء دولي أن دقائق النانو من السكوالين والأدينوزين وألفا-توكوفيرون، يمكن أن تساعد في مكافحة "عاصفة السيتوكين" التي تلاحظ عند بعض المصابين بفيروس كورونا.

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ويفيد موقع Science Advances، بأن "عاصفة السيتوكين" تنتج عن فرط استجابة منظومة المناعة في الجسم، وتؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للمريض وحتى موته.

وخلال هذه الدراسة، وضع الباحثون في كبسولات من مادة طبيعية مضادة للأكسدة مركب ألفا-توكوفيرون ودهن السوكالين الداخلي، والأدينوزين المناعي الداخلي، وبعدها حقنوا دقائق النانو التي حصلوا عليها في أنسجة الفئران التي اشتدت فيها الالتهابات.

واتضح من نتيجة هذه العملية، انخفاض مستوى بروتين عامل نخر ورم -ألفا، أحد السيتوكينات الالتهابية، ولاحظ الباحثون أن هذا التأثير يظهر بعد مضي 4 ساعات على حقن الفئران.

ووفقا للباحثين، هذه النتيجة، قد تكون مفيدة مستقبلا في علاج المرضى، لأنها اقتصرت على تجارب الفئران فقط في الوقت الراهن.

وكان الأكاديمي الروسي سيرغي نيدوسباسوف قد صرح في وقت سابق في مقابلة مع RT، بأن "عاصفة السيتوكين" غالبًا ما تؤدي إلى وفاة المرضى الذين يعانون من COVID-19.

المصدر: نوفوستي