 
مباشر

أطباء يحذرون من 6 أعراض لفيروس كورونا

الصحة

أطباء يحذرون من 6 أعراض لفيروس كورونا
Sputnik Murad Orujev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nrby

لا يزال فيروس كورونا يفاجئ العلماء والأطباء والمرضى بأعراضه وآثاره الجديدة.

وحذر الأطباء الأمريكيون 6 أعراض جديدة للفيروس التاجي، مع العلم أنهم كانوا سابقا على علم بـ 3 أعراض أساسية وهي صعوبة التنفس والسعال والحمى.

إقرأ المزيد
عالم فيروسات يشرح كيفية انتقال العدوى من مريض سالب ومن دون
عالم فيروسات يشرح كيفية انتقال العدوى من مريض سالب ومن دون "سعال"!

ودرس العلماء معلومات متعلقة بـ20 ألف مريض توفوا نتيجة الإصابة بالفيروس، فاتضح أن هناك أعراضا أخرى ومن أهمها فقدان حاستي الشم والذوق بالإضافة إلى الصداع والقشعريرة وآلام في العضلات والحلق.

وعلى سبيل المثال فإن 76% من المصابين بفيروس كورونا في إيران ذكروا أنهم توقفوا فجأة عن الإحساس بشم الروائح.

يذكر أن نائب مدير معهد "باستر" الروسي  للأوبئة، ألكسندر سيميونوف، كان قد أعلن في وقت سابق أن 60% من المصابين بالفيروس التاجي يفقدون حاسة الشم، ما يدل على ان الفيروس يستطيع أن يتعامل مباشرة مع أنسجة جهاز الأعصاب.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا