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الجمع بين مواد غذائية يجنبنا مشكلات في الأمعاء

الصحة

الجمع بين مواد غذائية يجنبنا مشكلات في الأمعاء
Globallookpress Peter Giovannini/http://imagebroker.com/#/search/
صورة تعبيرية
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يمكن أن تسبب بعض المواد الغذائية المفيدة مشكلات في الأمعاء، ولكن الجمع بين بعضها يخلص الإنسان منها، ويساعد أيضا على تفادي الاضطرابات الأخرى في الجهاز الهضمي.

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وتفيد مجلة La Vanguardia الإسبانية، بأن الخبراء الإسبان كشفوا مجموعات المواد الغذائية التي عند تناولها مع بعض لا تسبب أي مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخ والغازات وغيرها. فمثلا عند تناول البقوليات بانتظام وبصورة دورية، يحسن حالة نبيت الأمعاء ويعزز منظومة المناعة. ولكي لا نعاني من الانزعاج المرتبط بهضم البقوليات، ينصح الخبراء بتناولها مع بذور الكراوية. هذه البذور إضافة إلى خصائصها المضادة للالتهابات تمنع ظهور المشكلات في الجهاز الهضمي.

الجمع بين مواد غذائية يجنبنا مشكلات في الأمعاء
Globallookpress Paul Williams/imageBROKER.com
بذور الكراوية


ويضيف الخبراء، كما أن مجموعة الملفوف المتنوعة- الملفوف العادي والقرنبيط والبروكلي، جميعها مفيدة وتخفض من حموضة المعدة وتمنع تطور القرحة وغيرها من أمراض المعدة. ولكنها من جانب آخر قد تصبح سببا في ظهور مشكلات في الأمعاء مثل الانتفاخ والغازات. لذلك ينصح الخبراء بتناولها مع بذور الكراوية.


وينصح خبراء التغذية الإسبان، بتناول المواد الغذائية الغنية بالبروتينات مع الأناناس لأنه يحتوي على إنزيم بروميلين الذي يشطر البروتينات. ويضيف الخبراء، يمكن تناول الفواكه في أي وقت من اليوم حتى مع الطعام، وخاصة الفواكه الغنية بفيتامين С، لأن هذا يساعد الجسم على امتصاص الحديد.

المصدر: ميديك فوروم

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