علماء يكشفون فوائد البقوليات لصحة الإنسان

اكتشف علماء من الولايات المتحدة ما يثبت دور تناول البقوليات في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد علماء جامعة كولورادو في كولورادو سبرينغز، أن البقوليات يمكنها عمليا منع حدوث النوبات القلبية. لأن تناولها يزيد من نشاط الجسم المضاد للأكسدة.

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وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد سلسة تجارب بمشاركة البشر والحيوانات. وتضمنت المرحلة الأولى دراسات مخبرية للفئران والجرذان التي تعاني من الوزن الزائد، حيث باتت تتغذى على البقوليات بشكل أساسي، وبعد فترة، انخفض مستوى الكوليسترول في دمائها.

ودرس الباحثون في المرحلة الثانية مشكلات القلب والسكري، واتضح أن تناول البقوليات مفيد جدا في هذه الحالات. حيث تحسن عمل القلب لدى مرضى السكري.

وتؤكد نتائج هذه الدراسة من جديد على فوائد البقوليات لصحة الإنسان، فقد سبق أن نصح الأطباء بتناول وجبة من الفاصوليا أو البازيلاء أو غيرها من البقوليات كل يوم، لأنها تعزز صحة الجسم، وتحمي من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول ومن السرطان وتساعد في تأخير الشيخوخة.

المصدر: ميديك فوروم

كامل توما