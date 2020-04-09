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عالم روسي: الحصانة ضد الحصبة لا تنقذ من كورونا

الصحة

عالم روسي: الحصانة ضد الحصبة لا تنقذ من كورونا
Sputnik Igor Zarembo
صورة أرشيفية
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هناك رأي يفيد بأن التلقيح ضد السل وغيره من الأمراض المعدية يمكن أن يخفف خطر الإصابة بفيروس "كوفيد – 19".

ويعتقد طبيب المناعة الروسي، د. أليكسي بوبوفيتش، أنه ليس هناك أي مبرر لاعتقادات كهذه. وقال إن من أصيب بالحصبة وجدري الماء وغيرهما من الأمراض المعدية  في الطفولة ليست لديه حصانة ضد فيروس كورونا.

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جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 8 أبريل الجاري للقناة التلفزيونية الروسية الخامسة.

وأضاف قائلا: "إن البعض يعتقد أن التلقيح ضد السل بمقدوره تقوية جسم الإنسان في مقاومته لفيروس كورونا. لكن الأمر ليس كذلك. وهذا التلقيح لا علاقة له بفيروس كورونا أبدا".

وأوضح قائلا إن هناك فرضية مثيرة بهذا الشأن تستند إلى معلومات مختبرية متباينة تحتاج إلى تأكيد علمي. ولا بد أن يمر الوقت كي يتم إثبات تلك الفرضية أو تفنيدها من ناحية علم الأوبئة.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أفادت في وقت سابق بأن العلماء الأستراليين اكتشفوا دواء يمكن أن يقلل تناوله دفعة واحدة كمية الفيروسات في خلايا الإنسان بمقدار 5 آلاف مرة.

المصدر:كومسومولسكايا برافدا

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