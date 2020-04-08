انطلاق الاختبارات السريرية لدواء ياباني مضاد لفيروس COVID-19

أعلنت صحيفة بوسطن غلوب عن انطلاق الاختبارات السريرية في الولايات المتحدة لدواء ياباني لعلاج المصابين بفيروس كورونا COVID-19 .

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وتفيد الصحيفة، بأنه استنادا إلى مصادر في الأوساط الطبية هناك ثلاثة مستشفيات في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، حصلت على إذن لإجراء الاختبارات السريرية الأولى في البلاد على الدواء الياباني ""Avigan الذي يمكن استخدامه في علاج فيروس كورونا المستجد.

وكانت معلومات سابقة قد أشارت إلى بداية الاختبارات السريرية لدواء Avigan في اليابان نهاية شهر مارس الماضي، الذي يعرف أيضا باسم فافيبيرافير وفافيلافير، كدواء واعد لعلاج مرض الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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هذا الدواء أنتجته شركة Fujifilm Toyama Chemical اليابانية لعلاج الإنفلونزا قبل ست سنوات. ولكن بعد اختباره على الحيوانات اكتشف الخبراء آثارا جانبية تمنع نمو الجنين، لذلك منعت النساء الحوامل من تناوله، وأدرج في قائمة الأدوية التي لا يسمح باستخدامها إلا بإذن من الحكومة، بعد التأكد من عدم فعالية الأدوية الأخرى. وقد اكتشف الأطباء الصينيون فعالية هذا الدواء في علاج الالتهاب الرئوي الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) يوم الثلاثاء على اختبار كمية محدودة من الدواء.

ومن جانبها أعلنت وكالة الأنباء اليابانية كيوتو، استنادا إلى مصادر طبية أن مخزون دواء Avigan في اليابان يكفي لعلاج مليوني شخص مصابين بالإنفلونزا ولعلاج 700 الف مصاب بفيروس كورونا.

وكان يوشيهيدا سوغا آمين عام الحكومة اليابانية، قد أعلن، أن الحكومة تدرس إمكانية توزيعه مجانا على الدول لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الحكومة استلمت عبر القنوات الدبلوماسية طلبات بهذا الشأن من 30 دولة.

المصدر: نوفوستي