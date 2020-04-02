 
مباشر
عاجل
ممثل منظمة الصحة العالمية: الوضع في سوريا خطير بخصوص فيروس كورونا لأنها قبلة لزيارة المراقد الدينية

ولادة طفلة مصابة بفيروس كورونا في موسكو

الصحة

ولادة طفلة مصابة بفيروس كورونا في موسكو
Sputnik Aleksandr Kondratiuk
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nknv

ولدت في إحدى دور الولادة بموسكو يوم 31 مارس الماضي رضيعة مصابة بفيروس كورونا.

إقرأ المزيد
العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا
العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا

 وذلك بعد أن نقل الأطباء أمها إلى المستشفى حيث أكد اختبارها إصابتها بفيروس كورونا. ثم خضعت المولودة للاختبار الذي أعطى كذلك نتيجة إيجابية. لكن تلك النتيجة بحاجة إلى التأكيد. لذلك ستخضع الطفلة للاختبار مرة أخرى.

ونقلت الطفلة حديثة الولادة إلى قسم معزول خاص في المستشفى. وقال الأطباء إن المولودة على ما يرام ولا تثير حالتها أية مخاوف لديهم. أما أمها فلا تزال تحت رقابة دائمة من قبل الأطباء والممرضات.  

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بإصابة طفلة بالغة من العمر عاما واحدا ونصف العام في مدينة سامارا الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا