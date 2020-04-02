ولادة طفلة مصابة بفيروس كورونا في موسكو

ولدت في إحدى دور الولادة بموسكو يوم 31 مارس الماضي رضيعة مصابة بفيروس كورونا.

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وذلك بعد أن نقل الأطباء أمها إلى المستشفى حيث أكد اختبارها إصابتها بفيروس كورونا. ثم خضعت المولودة للاختبار الذي أعطى كذلك نتيجة إيجابية. لكن تلك النتيجة بحاجة إلى التأكيد. لذلك ستخضع الطفلة للاختبار مرة أخرى.

ونقلت الطفلة حديثة الولادة إلى قسم معزول خاص في المستشفى. وقال الأطباء إن المولودة على ما يرام ولا تثير حالتها أية مخاوف لديهم. أما أمها فلا تزال تحت رقابة دائمة من قبل الأطباء والممرضات.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بإصابة طفلة بالغة من العمر عاما واحدا ونصف العام في مدينة سامارا الروسية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا