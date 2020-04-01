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العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا

الصحة

العلماء يكتشفون طريقة جديدة لعلاج فيروس كورونا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يمكن أن يفيد نقل الدم من الشخص الذي تعافى من فيروس كورونا، إلى الأشخاص المصابين الجدد في علاجهم.



وتفيد صحيفة South China Morning Post ، نقلا عن جامعة هونغ كونغ، بأن الخبراء أجروا اختبارا  على حيوانات الهامستر الذهبي السوري (قوارض تشبه الفئران)، التي لها بروتين ACE2 شبيه بالبروتين البشري. وفقا لاعتقاد الخبراء يتوغل فيروس كورونا بواسطة هذا البروتين إلى جسم الإنسان.

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وقد زرع الباحثون فيروس SARS-COV-2 في أجسام هذه القوارض، وبعدها اخذوا تلك التي تعافت من المرض،  واكتشفوا أن أجسامها أنتجت أجساما مضادة. ومن دم هذه القوارض حصل الباحثون على مصل حقنوا به القوارض المريضة، التي تعافت هي الأخرى من المرض.


واتضح للباحثين أن القوارض التي حقنت بالمصل كانت درجة المرض عندها أخف بعشر مرات. وهذا وفقا لهم سيساعد في تخفيف آلام الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويسرع في شفائهم.

المصدر: نوفوستي

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