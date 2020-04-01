بعد تحليل أكثر من مليون فرد.. باحثو فيروس كورونا يزعمون تحديد أقوى أعراض المرض!

قال باحثون إن فقدان حاستي الشم والتذوق يمكن أن يكون أفضل طريقة لمعرفة أعراض Covid-19 لدى أي شخص.

وتتبع فريق البحث في King's College، لندن، أعراض المرض عبر تطبيقهم الذي تم إنشاؤه خصيصا.

وبحلول 31 مارس، استقطب تطبيق Covid Symptom Tracker أكثر من 1.8 مليون مستخدم، قاموا بتسجيل أعراضهم، أو عدم ظهورها، يوميا.

وأظهر تحليل البيانات أن زهاء 59٪ من 1.5 مليون شخص قاموا بالتسجيل بحلول 29 مارس، وكانت نتائج اختباراتهم إيجابية، أفادوا بأنهم عانوا من فقدان الشم والتذوق، مقارنة بـ 18٪ من أولئك الذين أثبتت نتائجهم السلبية.

وقال فريق البحث إن تقارير تلك الأعراض كانت أقوى بكثير في توقع تشخيص إيجابي لـ Covid-19، مقارنة بالحمى المبلغ عنها ذاتيا.

والآن، ابتكر الفريق المسؤول عن التطبيق نموذجا يضم مجموعة من الأعراض، بما في ذلك فقدان الشم والتذوق، والحمى والسعال المستمر والتعب والإسهال، وآلام البطن وفقدان الشهية، وقال إن أقوى مؤشر هو فقدان الشم والتذوق.

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وتشمل الأعراض المقبولة بشكل شائع لأمراض الجهاز التنفسي: الحمى، التي تقول NHS England عادة إنها تصل إلى 38 درجة مئوية أو أعلى، والإرهاق والسعال الجاف.

وتقول منظمة الصحة العالمية (WHO) إن الأعراض الأخرى يمكن أن تشمل ضيق التنفس والأوجاع والآلام والتهاب الحلق.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف من منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، هناك تقارير "قليلة للغاية" عن أشخاص في المراحل الأولى من المرض، ربما يفقدون حاستي الشم أو التذوق.

ولكنها أضافت: "هذا شيء نحتاج إلى البحث عنه، لمعرفة ما إذا كانت إحدى علامات Covid-19".

وقال قائد الدراسة، البروفيسور تيم سبيكتور، إن البيانات "تعطينا خريطة متطورة للمملكة المتحدة حيث تظهر الأعراض قبل أسبوعين إلى 3 أسابيع من الضغط على NHS (إدارة الصحة الوطنية البريطانية)، ولهذا السبب من الضروري الاستمرار في تسجيل صحتك وأعراضك، حتى عندما تشعر بصحة كاملة، وتشجيع الآخرين على استخدام التطبيق".

وطُوّر التطبيق من قبل فريق King's College بالاشتراك مع صندوق NHS Foundation التابع لـ Guys وSt Thomas، ومركز NIHR للأبحاث الطبية الحيوية وشركة ZOE Global Limited الناشئة للرعاية الصحية.

المصدر: ميرور