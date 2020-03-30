أعراض محتملة وفترة بقاء فيروس كورونا في الجسم

أعلن أطباء العيون في الولايات المتحدة، أن أحد أعراض فيروس كورونا قد يكون التهاب الملتحمة لدى بعض المصابين.

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ويشير موقع الأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إلى أن عددا من أطباء العيون برئاسة الدكتور جيمس تشودوش توصلوا غلى استنتاج مفاده أن فيروس كورونا المستجد يسبب التهاب الملتحمة ولا يمكن تمييزه بسهولة عن الالتهاب الذي تسببه الفيروسات الأخرى.

ولهذا السبب ينصح جميع أطباء العيون بضرورة الانتباه إلى المرضى الذين يشكون من التهاب الملتحمة ويعانون من ارتفاع درجة حرارة أجسامهم ومن مشكلات في الجهاز التنفسي، بما فيها السعال والاختناق، خاصة إذا كانوا هم أو اقرباءهم في منطقة تفشى فيها فيروس كورونا.

وتوصل فريق علمي دولي في مركز بكين الطبي، من دراستهم لحالة 16 مريضا خضعوا للعلاج خلال الفترة 28-يناير - 9 فبراير 2020، إلى استنتاج يفيد بأن المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن يبقوا مصدرا لانتشار العدوى بضعة أسابيع بعد شفائهم.

وقد بينت نتائج الفحوص والدراسة التي أجراها الفريق العلمي الدولي، أن فيروس كورونا يبقى في جسم نصف المرضى الذين تعافوا منه خلال فترة 1-8 أيام بعد اختفاء جميع اعراض المرض. ووفقا للعالم ليكسين سي، الحجر الصحي للذين تعافوا من المرض يجب أن يمدد 1-2 أسبوع. وهذا بالتأكد والثقة التامة من أن المريض قد تعافى تماما وليس معديا.

ويشير الخبراء إلى أن متوسط عمر المرضى الذين خضعوا لهذه الدراسة كان 35.5 سنة. ووفقا لهم لا يعلمون هل تنطبق نتائج دراستهم على كبار السن أم لا، خاصة وان جهازهم المناعي أضعف كثيرا. لذلك يعتقدون بأن الفيروس يبقى في أجسامهم فترة أطول من أسبوعين. واستناد إلى هذا سوف يستمرون بدراستهم للمرضى من كبار السن الذين يتعافون من المرض ويغادرون المستشفى.

المصدر: فيستي. رو