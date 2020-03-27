أم بريطانية تشارك مقطع فيديو مؤلما لرضيعها وهو يقاوم فيروس كورونا

نشرت أم بريطانية فيديو مفجعا لابنها البالغ من العمر عاما واحدا، والذي أصيب بفيروس كورونا، على الرغم من أنها اعتقدت في البداية أنه كان يعاني فقط من ألم التسنين.

وأظهر الرضيع بيران، حرارة مرتفعة يوم الأحد الماضي، لكن والدته جيسي ميتشل، لم تكن قلقة بشأنه ظنا منها أنه كان يشعر بعدم الراحة من التسنين، وفقا لخدمة South West News Service.

وقال والد الطفل البالغ من العمر 32 عاما، من لوي في كورنوال: "لقد نهضنا مبكرا للحصول على بعض الهواء النقي واعتقدنا أن البرد يمكن أن يساعد في خفض درجة حرارته، لكننا لم نفكر كثيرا فيما هو أبعد من ذلك".

وتابعت ميتشل: "أخذناه في نزهة ولكنه من وقت الغداء فصاعدا، بدأ ينهار بسرعة .. لقد كان خاملا جدا وهادئا حقا، وهو ما لم يكن من طبعه. ثم كانت لديه درجة حرارة مروعة".

My baby 💙



Mum shares heartbreaking photo of her baby son struck down with suspected coronavirus after she thought he was teething https://t.co/jtr1msu4Am — Jessie Mitchell (@CornwallJessie) March 25, 2020

وأضافت: "لم يكن يعاني من صعوبات في التنفس أو سعال ولكنه كان مشتعلا بدرجة حرارته".

ووضعت ميتشل، وهي مديرة وكالة الشرطة المحلية، وزوجها جو، وابنتهما فيليسيتي ذات الـ4 سنوات، في عزلة لمدة 14 يوما، بعد ثبوت إصابة بيران بفيروس كورونا والذي يقاتل الآن من أجل التعافي.

1/2 Perran has COVID-19.

He has been so poorly but he is likely to be fine because he is a child.

But 80% of us are likely to get this virus. And it’s the older generation and people with health concerns that will die. pic.twitter.com/mUK9oZbu51 — Jessie Mitchell (@CornwallJessie) March 22, 2020

وقالت ميتشل: "يعتقد الناس أن الأطفال لن يحصلوا عليها ومن المهم أن ننشر الرسالة التي يحصلون عليها"

وقالت الأم إن ابنها لم يستعد صحته حتى الآن، ولكنه سيكون على ما يرام، مشيرة: "كأم، كان الأمر مروعا لقد صدمنا تماما، افترضنا أننا نحن من سنصاب به وليس هو. وأنا فقط أحث الجميع على اتباع الإرشادات. يمكن لأي شخص الإصابة بالفيروس، صغيرا أو كبيرا ".

كما وجه والد بيران نداء على "فيسبوك" للناس "لأخذ هذا الفيروس على محمل الجد. لقد وصلت إليه العدوى من خلال الوسائل التي لا يمكننا فهمها، هذا حقيقي".

المصدر: نيويورك بوست