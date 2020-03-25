 
مباشر

إدارة الصحة في موسكو تقر خوارزمية علاج المصابين بفيروس كورونا

الصحة

إدارة الصحة في موسكو تقر خوارزمية علاج المصابين بفيروس كورونا
Sputnik Evgeny Epanchintsev
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nimu

أقرت إدارة الصحة في حكومة موسكو خوارزمية العلاج الذاتي في المنزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا عندما يعاني المريض فقط من أعراض خفيفة لـ كوفيد – 19".

ونشر الموقع الإلكتروني للإدارة بيانا بهذا الشأن.

إقرأ المزيد
كيف تتغلب على نقص الأدوية بالعلاجات المنزلية المعتمدة من قبل الخبراء؟
كيف تتغلب على نقص الأدوية بالعلاجات المنزلية المعتمدة من قبل الخبراء؟

وجاء في البيان أن المرضى المسنين الذين تجاوز عمرهم 65 عاما يتم نقلهم إلى المستشفى إجباريا في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية وتؤكد إصابتهم بـ"كوفيد – 19".

ويقضي القرار كذلك بأن يبقى المريض الذي لا يتجاوز عمره 65 عاما في منزله، مع شرط ألا تزيد درجة حرارة جسمه عن 38.5 درجة مئوية ولا يفوق تردد تنفسه 30 مرة في الدقيقة ولا تقل نسبة تخصيب دمه بالأوكسجين 93%.

وفي حال عدم تحقيق أحد الشروط المذكورة يتم نقل المريض فورا إلى المستشفى.

وفي حال بقاء المريض في منزله يصف له الطبيب أدوية مضادة للفيروسات وغيرها من الأدوية والعقاقيراللازمة. وينقل إلى المستشفى كذلك المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحوامل.

ويحدد القرار طريقة استشارة المريض الذي يعالج في منزله بالمستوصفات والطبابات المحلية. كما يحدد كيفية أخذ عينات بيولوجية لدى أشخاص تواصلوا مع المريض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا