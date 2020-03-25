إدارة الصحة في موسكو تقر خوارزمية علاج المصابين بفيروس كورونا

أقرت إدارة الصحة في حكومة موسكو خوارزمية العلاج الذاتي في المنزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا عندما يعاني المريض فقط من أعراض خفيفة لـ كوفيد – 19".

ونشر الموقع الإلكتروني للإدارة بيانا بهذا الشأن.

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وجاء في البيان أن المرضى المسنين الذين تجاوز عمرهم 65 عاما يتم نقلهم إلى المستشفى إجباريا في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية وتؤكد إصابتهم بـ"كوفيد – 19".

ويقضي القرار كذلك بأن يبقى المريض الذي لا يتجاوز عمره 65 عاما في منزله، مع شرط ألا تزيد درجة حرارة جسمه عن 38.5 درجة مئوية ولا يفوق تردد تنفسه 30 مرة في الدقيقة ولا تقل نسبة تخصيب دمه بالأوكسجين 93%.

وفي حال عدم تحقيق أحد الشروط المذكورة يتم نقل المريض فورا إلى المستشفى.

وفي حال بقاء المريض في منزله يصف له الطبيب أدوية مضادة للفيروسات وغيرها من الأدوية والعقاقيراللازمة. وينقل إلى المستشفى كذلك المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والنساء الحوامل.

ويحدد القرار طريقة استشارة المريض الذي يعالج في منزله بالمستوصفات والطبابات المحلية. كما يحدد كيفية أخذ عينات بيولوجية لدى أشخاص تواصلوا مع المريض.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا