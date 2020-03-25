الأعراض الأربعة الخفيفة لفيروس كورونا التي لا يجب تجاهلها

يواصل فيروس كورونا انتشاره القاتل، ما جعل كل واحد منا في حالة تأهب قصوى للأعراض التي قد تعني أننا مصابون.

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ومع وجود أكثر من 383 ألف حالة وقع تشخيصها بالفعل بالمرض على مستوى العالم، بدأ الخبراء في فهم المزيد عن الفيروس.

ويدرك الناس حول العالم أن علامات الإنذار المبكرة للإصابة تشمل السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة والتعب. وقد يعاني البعض أيضا من صعوبات في التنفس، وهو الوقت الذي قد تكون فيه هناك حاجة إلى علاج في المستشفى.

ولكن هناك أيضا أعراض خفيفة أقل شيوعا أبلغ عنها عدد من الأشخاص الذين تم تشخيصهم بفيروس كورونا. وفي ما يلي أربعة منها:

1. ضباب الدماغ:

قد يعاني بعض الأشخاص من الضباب الدماغي، والمعروف أيضا بالإرهاق العقلي، كأعراض أخرى لفيروس كورونا الجديد.

ولم يتم النظر إليه رسميا كأحد الأعراض، ولكنه مؤشر أبلغ عنه أولئك الذين عانوا من المرض، بينهم ثيا غوردان (50 عاما)، والتي صرحت أنها لم تعان من السعال أو الحمى، وبدلا من ذلك، بدأ Covid-19 بدغدغة في حلقها وصداع خفيف.

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وتقول غوردان من هامبشاير، إنها عانت في البداية من ضباب الدماغ، وصرحت لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في البداية شعرت بالإرهاق .. ولم يكن لدي خيار سوى الذهاب إلى سريري. ولم أعان من السعال ولم أصب بالحمى".

وتابعت: "ولكن كان لدي إحساس غريب بشيء يستقر في رئتي، مثل التنفس في بودرة التلك تقريبا. كما أصبت بضباب الدماغ .. كنت أريد فقط أن أنام".

أخبرت امرأة أخرى، تعافت مؤخرًا من Covid-19، أنها عانت أيضا من إعاقة عقلية غير عادية قبل تفاقم أعراضها.

وقالت كريستي، من سياتل، إن مرضها بدأ بحمى لعدة أيام تطورت إلى احتقان في الجيوب الأنفية، وصداع و"ضباب دماغي" ضعيف جعل من المستحيل التركيز.

2. التعب:

من الأعراض الأخرى التي أبلغ عنها مرضى فيروس كورونا الجديد، هي الشعور بالإرهاق الشديد قبل ظهور الأعراض.

ووفقا لتقرير نشر في مجلة American Medical Association، أبلغ ما يصل إلى 44% من أولئك الذين دخلوا المستشفى بسبب Covid-19 عن الإرهاق والتعب.

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ومن بين هؤلاء، كيارا ديجالورلينزو (25 سنة)، والتي تقاتل الفيروس منذ 6 مارس، وقالت إن مرضها بدأ بالحمى والتعب.

لكنها عرفت أن الأمر أكثر خطورة من الإنفلونزا عندما أصيبت بمشكلة في صدرها جعلتها تشعر بضيق في التنفس.

كما كشفت مريضة أخرى تدعى ليندا كار (69 سنة)، من هيثرسيت، أنها: "شعرت بمرض شديد وكنت مرهقة للغاية. لكن لم يكن لدي حرارة مرتفعة أو سعال. وفي غضون يومين بالكاد استطعت الوقوف. لم يكن لدي القدرة على رفع قدم واحدة أمام الأخرى".

3. آلام البطن:

قد تكون مشكلات المعدة مرتبطة بشكل أكثر شيوعا بحالات مثل فيروس نورواك .

ولكن بعض مرضى Covid-19 أبلغوا عن آلام في البطن قبل ظهور الأعراض المعروفة الأخرى.

وتشير دراسة جديدة، نشرت في مجلة American Journal of Gastroenterology، إلى أن الأشخاص قد يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، عندما يصابون بفيروس كورونا.

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وقام الباحثون بتحليل بيانات من 204 مرضى يعانون من Covid-19 في مقاطعة هوبي الصينية واكتشفوا أن 48.5% من هؤلاء المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي مثل الإسهال أو القيء أو آلام البطن.

4. التهابات العين وفقدان حاستي الشم والتذوق:

حذر الأطباء من أن فقدان الطعم أو الرائحة يمكن أن يكون علامة على الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، والتي تشمل خبراء في طب الأذن والأنف والحنجرة، إن أولئك الذين يفقدون هذه الحواس يجب أن يعزلوا أنفسهم على الفور، حتى لو لم يكن لديهم أعراض أخرى.

وأضافوا أن التهاب الملتحمة (الطبقة الخارجية للعين والسطح الداخلي للجفن)، قد يكون علامة أخرى للمرض.

وقالت الجمعية البريطانية في بيان: "تقول أدلة من دول أخرى إن نقطة دخول الفيروس غالبا ما تكون في منطقة العين والأنف والحنجرة".

وأضافت: "لقد حددنا أيضا عرضا جديدا، وهو فقدان حاستي الشم والتذوق، ما قد يعني أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض أخرى ولكن مع فقد هذا الشعور فقط قد يضطرون إلى عزل أنفسهم للحد من انتشار الفيروس."

ويُعتقد أن فقدان القدرة على الشم أو التذوق قد يكون بسبب تدمير الخلايا في الأنف والحنجرة.

المصدر: ذي صن