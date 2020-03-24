وسط تهافت وسائل الإعلام لإلقاء اللوم على ترامب.. جدل بعد وفاة رجل عالج نفسه بمادة لتنظيف حوض الأسماك

توفي رجل بعد تناول مادة تستخدم لتنظيف أحواض السمك ولكنها موجودة أيضا في عقار قال عنه الرئيس الأمريكي إنه قد يعالج Covid-19 ما دفع وسائل الإعلام الأمريكية إلى إلقاء اللوم على ترامب.

وتناول الرجل وزوجته، التي نجت (من ولاية أريزونا)، - شكلا من الكلوروكين (chloroquine) يستخدم كمنظف لحوض الأسماك، يوم الاثنين، بعد سماع الرئيس ترامب يتحدث عن المادة الكيميائية في التلفزيون. وعلى الرغم من أن المادة تشبه تلك المستخدمة في عقار مضاد للملاريا يوصف بأنه علاج محتمل لفيروس كورونا، فإن مادة الحوض تأتي في شكل مختلف وسامة للغاية للبشر. ولكن ذلك لم يمنع وسائل الإعلام من إلقاء اللوم على الرئيس الأمريكي، مع الإصرار على أنه ساهم في تشجيع الزوجين على تناول جرعة مميتة من عقار خطير.

Come on ABC. These crazy people ingested fish tank cleaner because it had chloroquine in it. And yet you try to blame their stupidity on Trump.......Geez. https://t.co/k0QEFmE6hd — Juanita Broaddrick (@atensnut) March 24, 2020

ومن NBC إلى Hill وABC وغيرها، هرع الكثير من العاملين في الصحافة الأمريكية لوضع المأساة مباشرة على أكتاف ترامب.

Dishonest reporting. Man died from taking fish tank cleaner not malaria medication. Chloroquine is not the same as chloroquine phosphate. https://t.co/IRw17B9lI6 — Dark2Light (@ExposingNimrod) March 24, 2020

وفي حين أن الرئيس أشار بالفعل إلى أن مضادات الملاريا كان لها "نتائج مبكرة مشجعة للغاية" في علاج Covid-19، فقد أشار إلى أنه ما يزال يتعين إجراء التجارب السريرية. ولم يوصِ أي شخص بتناول العقار دون استشارة الطبيب، وبالتأكيد لم يدعُ أبدا إلى استهلاك أي شكل من أشكال منظف حوض الأسماك، كما قال الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

• Trump never said to administer medication yourself.



• This couple ingested fish tank cleaner because they saw the ingredients contained the compound chloroquine.



• This is not Trump’s fault. https://t.co/T5Bn8Hqaic — Frank Luntz (@FrankLuntz) March 24, 2020

وكتب أحد المستخدمين على "تويتر": "تناولوا مواد كيميائية تُستخدم لتنظيف أحواض السمك. مؤلم حقا، ولكن ترامب ليس مسؤولا عن أفعال الناس الغبية".

George Conway is telling people to take advice from a woman who allegedly decided to self-medicate, without talking to a doctor, by consuming fish tank cleaner



And no, Trump never said it was safe for people to take fish tank cleaner https://t.co/sMjXAVChtL — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) March 24, 2020

ولا يعد الرجل المتوفي أول من أخطأ في محاولة التداوي الذاتي باستخدام المادة، مع انتشار عدد من التقارير من نيجيريا تفيد بأن المستشفيات شهدت سلسلة من تناول جرعات زائدة من الكلوروكين، بعد ذكر الرئيس ترامب لأول مرة أنه يمكن استخدامها لمكافحة فيروس كورونا الفتاك.

المصدر: RT