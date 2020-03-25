بيانات تكشف أن العطاس ليس من الأعراض الشائعة لـCOVID-19

إذا رأيت شخصا يعطس في الشارع وخفت من احتمال الإصابة بفيروس كورونا، فتذكر: العطاس ليس من الأعراض الشائعة لـ COVID-19، وفقا لخبراء الصحة.

وبدلا من ذلك، فإن العلامات الرئيسية لـ COVID-19 هي الحمى والسعال الجاف. وتشمل الأعراض الأخرى التعب والغثيان وآلام الجسم والسعال وضيق التنفس ومشاكل الجهاز الهضمي.

ويتسبب قدوم الربيع في إصابة البعض بالحساسية، وغالبا ما تشمل أعراض الحساسية الموسمية العطاس والاحتقان، بالإضافة إلى الحكة في العين.

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ولكن بالنسبة لمرضى COVID-19، يحدث الاحتقان لدى 4.8% فقط من الحالات، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية الذي حلل زهاء 56 ألف مريض صيني بفيروس كورونا.

وتشمل الأعراض الأكثر شيوعا للفيروس: الحمى (لدى 87.9% من الحالات المدروسة)، والسعال الجاف (67.7% من الحالات)، والتعب (38.1%).

ومع ذلك، فإن التداخل بين أعراض COVID-19 وأعراض الحالات الشائعة الأخرى، يرجع جزئيا إلى ضرورة إجراء اختبار واسع النطاق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاني شخص ما من فيروس كورونا والحساسية في وقت واحد.

وما تزال الولايات المتحدة متخلفة في اختبار القدرات، مقارنة بدول أخرى مثل الصين وكوريا الجنوبية.

ومع ذلك، بعد أسابيع من التأخير في إنتاج وتوزيع الاختبارات، بدأت أمريكا الآن في تكثيف اختبارها: تم اختبار أكثر من 350000 أمريكي لفيروس كورونا، وفقا لمشروع تتبع COVID، وهو مصدر من الصحفيين في The Atlantic ومؤسس شركة ناشئة للبيانات الطبية.

المصدر: ساينس ألرت