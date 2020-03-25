الكشف عن "أعراض خفية" جديدة لفيروس "كورونا"

تبين لباحثين من جامعة فليندرز في جنوب أستراليا أن العديد من المرضى المصابين بالفيروس التاجي الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض المعتادة، يعانون من فقر الدم وفقدان حاسة الشم.

وذكر تقرير نُشر في صحيفة "MedicalXpress"، أن فيروس سارس التاجي "COV-2" ، الذي يؤدي إلى مرض "كوفيد – 19"، يتسبب في تورم الغشاء المخاطي بدرجة أكبر من الفيروسات الأخرى.

ويعتقد المتخصصون أن هذه الأعراض يمكن الاستدلال بها للكشف عن المصابين الذين "يمرضون من دون أعراض".

ورصد الباحثون أن فقر الدم قد يكون العارض الوحيد الذي يظهر على المصابين بهذه العدوى.

وقال سيمون كارني، الأستاذ في جامعة فلندرز الأسترالية: "إن حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض في الغالب لا يشتبه بهم أحد، وهو ما يمكن أن يفسر سبب انتشار المرض بسرعة في العديد من البلدان".

ووفقا له، يعاني من فقدان حاسة الشم واحد من كل ثلاثة مصابين بالفيروس التاجي في كوريا الجنوبية.

وأفاد كارني بأن الأطباء البريطانيين يعتقدون أن فقر الدم يعتبر عارضا مهما، قد يشير إلى أن المريض حامل للفيروس "من دون أعراض".

المصدر: iz.ru