دراسة جدلية من ووهان تكشف عن عارض "قد يكون أول علامات" الإصابة بكورونا!

زعمت دراسة جديدة أنه حال الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ريما تكون العلامة الأولى للمرض حدوث مشاكل في الجهاز الهضمي.

وكشف باحثون من مجموعة خبراء العلاج الطبي لـ COVID-19 في ووهان (Wuhan Medical Treatment)، أن الأعراض بما في ذلك الإسهال والغثيان، يمكن أن تشير إلى الإصابة بالمرض.

وفي الدراسة، حلل الباحثون مرضى فيروس كورونا في مقاطعة هوبي في الصين.

وكشف التحليل أن ما يقرب من نصف المرضى عانوا من أعراض في الجهاز الهضمي، وزعموا أنها كانت رئيسية، وليس الحمى أو السعال الجاف.

إقرأ المزيد

وأوضحت الدراسة أيضا أن المرضى، الذين يعانون من أعراض الجهاز الهضمي، لديهم فجوة أطول بين ظهور الأعراض والقبول في المستشفى.

وما يثير القلق أن هؤلاء المرضى استغرقوا وقتا أطول في الخروج من الحالة، مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم مشاكل في الجهاز الهضمي.

وبناء على النتائج، يحث الباحثون الجمهور على البحث عن مشاكل في الجهاز الهضمي وكذلك أعراض الجهاز التنفسي.

وتأتي النتائج بعد وقت قصير من قيام العلماء في مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان، بإنتاج تحليل يومي للأعراض النموذجية.

ووجدوا أن ما يقرب من 99٪ من المرضى يصابون بدرجة حرارة عالية، بينما يعاني أكثر من نصفهم من التعب والسعال الجاف. ويعاني نحو الثلث أيضا من آلام في العضلات وصعوبة في التنفس.

المصدر: ميرور