خبيرة تشارك نصائح للتصدي لكورونا استمدتها من استجابة الصين للوباء!

ربما تتشابه التأثيرات المدمرة لفيروس كورونا الجديد في بعض النواحي مع ما قد نراه في زمن الحرب من ارتفاع حصيلة القتلى وفرض عمليات الإغلاق على مستوى الدول وتدهور سوق الأوراق المالية.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن الصين تتعامل مع هذا الوباء بأفضل الطرق إلى حد كبير، حيث تراجعت الحالات الجديدة المسجلة في الأسبوعين الماضيين.

وفي حين أنه ما يزال هناك الكثير مما يجب إثباته حول العامل الممرض، فما الذي تعلمته الصين من خلال استجابتها للحالة الطارئة حتى الآن؟

وتحدّثت الدكتورة لي لي، باحثة الذكاء الإكلينيكي والطبيبة العامة، بشأن استجابة الصين من خلال القيام بأعمال الترجمة لدورة فيروس كورونا، المستندة إلى التجربة المباشرة في الصين.

وكشفت تقارير الدكتورة لي لي، أنه وفقا للإرشادات الرسمية التي نشرتها لجنة الصحة الوطنية في الصين (الهيئة المعادلة لـNHS في إنجلترا)، لا يمكن للفيروس البقاء على قيد الحياة في حرارة بدرجة 56، بعد 30 دقيقة.

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وأوضحت قائلة: "في الصين، المنهج التجريبي هو التطهير عند درجة حرارة عالية تبلغ 60 درجة مئوية، لمدة تزيد عن 30 دقيقة". ووفقا للتوصيات التي قدمها مسؤولو الصحة الصينيون، فإن 30 دقيقة من الحرارة العالية، أو أكثر ستساعد أيضا في قتل الفيروس.

وقالت لي لي إن الفيروس يظل لفترة أطول (تصل إلى يومين أو 3 أيام)، على الأسطح المعدنية والبلاستيكية. فكيف ردت الصين على ذلك؟.

كشفت لي لي أن معظم المصاعد مجهزة الآن بصندوق من الأنسجة، حتى يتمكن الناس من استخدامها للمس الأزرار.

ولا توجد دراسة منشورة حول مدة بقاء Covid-19 على القماش. ومع ذلك، هناك بحث منشور حول مدة بقاء الفيروسات المماثلة على الأقمشة.

وأظهرت دراسة مشتركة نشرت في المجلة الأمريكية لمكافحة العدوى بالإنفلونزا A H1N1 أن الفيروس يمكن أن يعيش على سطح من القماش لمدة تصل إلى 8 ساعات.

وأشارت لي لي إلى أن فيروسات مماثلة تبدو وكأنها تنتشر حول الدمى اللينة، من 4 إلى 9 ساعات. وأضافت أن العملة الورقية يمكن أن تحمل الفيروس لفترة أطول.

المصدر: إكسبريس