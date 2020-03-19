أحد أبرز خبراء كورونا في الصين يحذر من "استراتيجية" تُمارس لوقف المرض!

قال خبير بارز بفيروس كورونا في الصين إن استراتيجية "مناعة القطيع" لن تنجح، لأن المرض معد للغاية.

وانتقد الدكتور تشونغ نانشان، السياسة التي بموجبها يتعرض جزء كبير من الناس للمرض، من أجل بناء المقاومة.

وقال كبير المستشارين العلميين في إنجلترا، السير باتريك فالانس، إن نهج "مناعة القطيع" (نوعا من المناعة التي تحدث عندما يوفّر تطعيم يعطى لجزء كبير من السكان)، يمكن أن يكون مفيدا في منع تفش أكثر عدوانية لـ Covid-19.

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ولكن الدكتور تشونغ أوضح أن "مناعة القطيع لن تحل المشكلة". وأضاف: "ليس لدينا دليل يثبت أنه إذا أصبت مرة واحدة، فستكون محصنا مدى الحياة. خطوتنا التالية هي تطوير لقاحات فعالة تتطلب تعاونا عالميا".

وفي الأسبوع الماضي، أوضح السير باتريك أن التفكير الكامن وراء نهج مناعة القطيع، يهدف إلى منع تكرار الفيروس.

وقال: "نعتقد أن هذا الفيروس من المحتمل أن يأتي عاما بعد عام، ويصبح مثل الفيروسات الموسمية. وستصبح المجتمعات محصنة ضدها وهذا سيكون جزءا مهما من السيطرة عليها على المدى الطويل".

وانتُقد هذا النهج من قبل مجموعة من العلماء من جامعات المملكة المتحدة، الذين قالوا إنه يخاطر "بالحياة أكثر من اللازم"، وشككت منظمة الصحة العالمية فيه.

المصدر: ذي صن